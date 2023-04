Cantù – Deco Amicacci Abruzzo: presentazione finale scudetto gara 2

GIULIANOVA – Il momento della verità è arrivato per la Deco Metalferro Amicacci Abruzzo, impegnata sabato 22 aprile (ore 14) sul parquet del PalaMeda per Gara 2 di Finale Scudetto contro la UnipolSai Briantea84 Cantù, con gli abruzzesi in vantaggio 1-0 nella serie dopo lo splendido successo casalingo in Gara 1. La squadra di coach Di Giusto ha la grande occasione di realizzare il sogno di laurearsi Campione d’Italia a coronamento dei più di 40 anni di storia del club giuliese: servirà una vittoria in Gara 2 nel pomeriggio di sabato o nell’eventuale Gara 3, che in caso di 1-1 nel confronto si giocherebbe domenica sempre in casa dei canturini.

L’obiettivo è quello di cercare di chiudere i giochi nel primo match point a disposizione, per non lasciare che l’inerzia giri a favore di Cantù e accumulare ulteriori 24 ore di tensione agonistica. Il lavoro del gruppo Amicacci in settimana è stato soprattutto rivolto all’aspetto mentale, forte del fatto di aver dimostrato nel match del PalaCastrum di essere all’altezza degli avversari dal punto di vista tecnico.

Le parole di coach Carlo Di Giusto raccontano come la compagine abruzzese si sta avvicinando al decisivo appuntamento del week-end:

“Con i ragazzi abbiamo lavorato sul piano della tranquillità e della consapevolezza di quello che abbiamo dimostrato finora. Arrivati a questo punto della stagione non c’è molto da cambiare tecnicamente, devi solo limare alcune situazioni in attacco e in difesa. Andiamo in Lombardia consapevoli che ci andiamo a giocare qualcosa di molto importante davanti a un pubblico caldo come quello canturino che supera sempre le mille presenze grazie ad una comunicazione eccellente da parte della Briantea. Ma speriamo che ci dia quella carica in più come accaduto a dicembre quando abbiamo vinto la Supercoppa a casa loro in una partita dai due volti. Sappiamo che possiamo giocarcela ad armi pari”.

Dopo la seduta di allenamento di giovedì il programma della Deco Metalferro prosegue con un allenamento leggero venerdì mattina, per poi partire alla volta di Cantù.

Finale Scudetto

Gara 2

sabato 22/04 (ore 14), MEDA (MB)

UnipolSai Briantea84 Cantù – Deco Metalferro Amicacci Abruzzo (0-1 nella serie)

Ev. Gara 3 @Meda: 23/04 (ore 16.30)