Pescara, lavori Riviera, via D’Avalos e via Bernini: il punto della situazione

PESCARA – Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici,Antonio Blasioli rende noto che è terminato il lavoro di scavo dell’Aca in via D’Avalo. La strada riaprirà domani e sarà percorribile sabato e domenica, per il passaggio della mezza maratona.

Precisa ancora Blasioli:

“L’Aca, sempre nella giornata di domani, richiuderà uno scavo in via Riccitelli poi continuerà in via D’Avalos, che richiuderà con le medesime modalità nella giornata di lunedì per una perdita ulteriore riscontrata nel tratto più a nord, vicino allo Stadio Adriatico Cornacchia.

Riviera nord. Si sta procedendo con la prima fascia di asfalto da via Muzii a risalire verso via Cavour. Questa sera il lavoro dovrebbe terminare e il resto dell’asfalto dovrebbe essere posto nella giornata di domani. Se il tempo è buono e si potrà procedere, sabato mattina fra le 6 e le 7, dopo una prima fase di asciugatura, la riviera potrebbe riaprire al traffico veicolare per il sabato e la domenica, per poi ricominciare i lavori lunedì nel tratto che parte da via Muzii verso il centro cittadino.

Rotatoria di via Bernini. Lavori terminati, manca l’asfalto, per stenderlo occorre chiudere al traffico tutta l’area dell’incrocio per un giorno. Per evitare sovrapposizioni con il cantiere della Riviera, questo intervento sarà effettuato solo al termine del cantiere rivierasco, in modo di non appesantire le due arterie e farle restare chiuse contemporaneamente. Il periodo ideale è quello che va da 28 in poi”.