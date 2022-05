PESCARA – Da domani primo di giugno 2022, e fino al 15 luglio 2022, è possibile candidarsi al ruolo di Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Pescara. Lo ha reso noto l’assessore alla Pubblica Istruzione e agli Asili Nido, Gianni Santilli. Si tratta degli sviluppi della deliberazione del Consiglio comunale del 2 maggio scorso, quando l’aula ha approvato l’istituzione dell’ufficio e il relativo regolamento.

Il Garante per l’infanzia e l’adolescenza è una figura indipendente che svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza da qualsiasi Istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale; promuove azioni volte a incrementare la conoscenza dei diritti dell’infanzia e vigila a livello cittadino sull’applicazione delle Convenzioni Internazionali e delle norme interne adottate in materia di tutela dei diritti dei minori; il suddetto istituto ha la sua radice nella Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991, e nella Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996, resa esecutiva in Italia con Legge n. 77 del 20 marzo 2003.

“Si tratta non solo di applicare quanto disposto dalle norme – ha detto l’assessore Gianni Santilli – È una grande conquista di civiltà cui diamo seguito anche a Pescara, partendo da un punto fermo: a ogni minore devono essere riconosciuti diritti fondamentali come quelli alla protezione, all’istruzione e alla salute. Con la crisi Ucraina abbiamo avuto modo ancor di più di constatare quanto sia importante una piena presa di coscienza riguardo alla tutela di bambini e adolescenti”.

Chiunque sia interessato a ricoprire la suddetta carica deve far pervenire al Comune di Pescara una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, contenente data e firma, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200 (allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità), utilizzando il modello appositamente predisposto, corredata dal curriculum vitae aggiornato e dalla dichiarazione attestante la condizione del candidato in rapporto alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

La modulistica sarà disponibile sulle news del sito istituzionale del Comune di Pescara www.comune.pescara.it

Le domande dovranno pervenire dal 1 giugno entro le ore 12:00 del giorno 15 luglio 2022 , con le seguenti modalità:

Ø a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento;

Ø direttamente al Protocollo del Comune di Pescara, con il seguente

orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13:30; i martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,30;

Ø mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo@comune.pescara.it;

Sulle domande dovrà essere riportata la seguente dicitura: Al Sig. Sindaco – Servizio Educativo Integrato – Comune di Pescara “Manifestazione di interesse per la nomina a Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza”.