Campli, la porchetta più buona del 2018: chi ha vinto

Il camplese Massimo Fagioli ha conquistato il primo posto alla 47ma edizione della Sagra della Porchetta. Sul podio anche Fulvio Pallotta e Emidio Falasca

CAMPLI – Mercoledì 22 agosto 2018, si è tenuta in Piazza Vittorio Emanuele II a Campli la premiazione per la 47^ Sagra della Porchetta Italica di Campli. La coppa del primo classificato è andata al camplese Massimo Fagioli, seguito dal secondo posto Fulvio Pallotta e terzo posto Emidio Falasca. Il premio speciale della giuria è andato all’Azienda Agricola De Federicis Barbara di Basciano alla sua prima partecipazione, che ha ricevuto in premio il “Sigillo del Guerriero” originale creazione Formeoro del Maestro d’arte applicata in metalli e oreficeria camplese Massimo D’Amario, dedicata al territorio camplese. Forte l’applauso emozionato della piazza anche a ricordo del giovane sostenitore della Pro Loco Moreno Esposito, a cui è stata dedicata una targa in memoria.

Grazie alla grande partecipazione, più di 300 porchette vendute e più di 150.000 persone hanno riconfermato Campli come la più amata dal pubblico. Un altro dato che dimostra quanto questo evento sia oramai affermato e diffuso è la forte affluenza da zone anche lontane dal comprensorio teramano, ne è la conferma il forte richiamo anche dalle zone di Pescara, Chieti e dalla regione Marche, con maggiore accento dalle provincie di Ascoli Piceno e Macerata.

Valore aggiunto durante i giorni della manifestazione è stata la presentazione di libri e convegni tenutisi nell’ufficio turistico al compianto Giammario Sgattoni, nel decennale della sua scomparsa. Molto valorizzati anche tutti i monumenti della città che sono rimasti eccezionalmente aperti per l’evento, accessibili al grande pubblico, nell’anno in cui Campli è stata ammessa nell’esclusivo Club dei “Borghi più Belli d’Italia”.

Oltre che a riempire le piazze di Campli le persone hanno dimostrato il loro gradimento riempiendo gli spazi del web.