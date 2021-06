Campionati nazionali assoluti di Beach Tennis a Giulianova: ecco quando

Dal 10 al 13 giugno atleti di fama nazionale ed internazionale disputeranno gli incontri sul litorale giuliese. Di Carlo: “un evento importante per il nostro territorio”

GIULIANOVA – La città di Giulianova, anche quest’anno, è stata scelta per ospitare i Campionati nazionali assoluti di Beach Tennis, che da giovedì 10 giugno fino a domenica 13 giugno, ospiteranno sul litorale giuliese campioni nazionali ed internazionali, accompagnatori, tecnici sportivi ed appassionati di questo sport, grazie alla collaborazione tra l’assessorato al Turismo e agli Eventi del Comune di Giulianova e l’ASD Beach Tennis del presidente Francesco Sarti.

“Sarà un evento importante per il nostro territorio – dichiara l’assessore Marco Di Carlo – grazie alla passione che unisce molti atleti attorno a questo sport, negli ultimi anni sempre più praticato sulle nostre coste. Con i Campionati Nazionali Assoluti di Beach Tennis partirà la stagione di eventi 2021, che vede ancora la nostra città come protagonista, per organizzazione, ospitalità, accoglienza e professionalità nell’ambito turistico. Giulianova sarà di nuovo la regina del beach tennis e nominerà campioni nazionali maschili e femminili”.