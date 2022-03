Campionati Italiani FISDIR di sci a Roccaraso e Alfedena: ecco quando

I Campionati Italiani Paralimpici di sci alpino e sci nordico sono in programma per sabato 16 e domenica 27 marzo

Si sta facendo in quattro l’Apd Vita…e sport Chieti per vivacizzare i preparativi verso la messa in cantiere dei Campionati Italiani FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) di sci alpino e sci nordico, in programma sabato 26 e domenica 27 marzo in Abruzzo, in collaborazione con lo Sci Club Roccaraso e lo Sci Club Alfedena.

Sono attesi circa sessanta atleti per contendersi i titoli italiani FISDIR, messi in palio dopo due anni di assenza delle competizioni a causa della pandemia per un totale di 20 club da tutta Italia che raggiungeranno l’Abruzzo: Anthropos, Agonistica Ponte dell’Olio, AVRES, Brixen, Carnia Special Team, Disabili Valcamonica, La Lepre e la Tartaruga, Lebenshilfe, Libertas Incontro Senza Barriere, Asd Nuoto Disabili Sulmona, PandHa, Polisportiva Milanese, Sci Club Due, Sci Club Monte Bondone, Specialmente, Special Team Prato, Sport & Friends Siidtirol, Sport di Più, vharese.

“È certamente una manifestazione importantissima sul piano della ripartenza per lo sport e il turismo – afferma Mauro Sciulli, presidente regionale CIP Abruzzo -. Rinnovo gli auguri di in bocca al lupo a tutte le società partecipanti, affinchè questa due giorni tricolore possa essere archiviata con divertimento, gioia e voglia di fare sport nel segno dell’inclusione”.

SABATO 26 MARZO 2022 SCI ALPINO

• Ore 08:30 – ricognizione pista con pettorale esposto

• Ore 09:15 – partenza prima manche gigante (GS) categorie C21 e Open

• Ore 10:00 – partenza prima manche gigante (GS) categoria promozionale

• Ore 11:00 – ricognizione pista con pettorale esposto

• Ore 11:30 – partenza seconda manche gigante (GS) categorie C21 e Open

• Ore 12:15 – partenza seconda manche gigante (GS) categoria promozionale

• Ore 13:00/14:00 – pranzo

• Ore 14:30 – ricognizione pista con pettorale esposto

• Ore 15:00 – partenza super gigante (SG) categorie C21 e Open

• Ore 15:30 – partenza super gigante (SG) categoria promozionale

• Ore 21:00 – 2° Riunione Tecnica presso l’hotel Reale – Viale Roma, 50 – 67037 Roccaraso (AQ)

SABATO 26 MARZO 2022 SCI NORDICO

• Ore 08:30 Ricognizione pista con pettorale esposto

• Ore 09:00 Promozionale Tecnica Classica 200 mt (femminile e maschile)

• Ore 09:30 Agonistico Tecnica Classica 5.000 mt (femminile e maschile)

• Ore 09:50 Agonistico Tecnica Classica 10.000 mt (maschile)

• Ore 10:30 Promozionale Tecnica Classica 500 mt (femminile e maschile)

• Ore 11:30 Agonistico Tecnica Classica 1.000 mt (femminile e maschile)

• Ore 13:00/13:30 pranzo

• Ore 14:30 Ricognizione pista con pettorale esposto

• Ore 15:00 Promozionale Tecnica Classica Staffette 3×200 mt

• Ore 15:30 Agonistico Tecnica Classica Staffette 3×1.000 mt

DOMENICA 27 MARZO 2022 SCI ALPINO

• Ore 08:30 ricognizione pista con pettorale esposto

• Ore 09:15 partenza prima manche slalom speciale (SL) categorie C21 e Open

• Ore 10:00 partenza prima manche slalom speciale (SL) categoria promozionale

• Ore 11:30 partenza seconda manche slalom speciale (SL) categorie C21 e Open

• Ore 12:15 partenza seconda manche slalom speciale (SL) categoria promozionale

• Ore 13:00/13:30 pranzo

DOMENICA 27 MARZO 2022 SCI NORDICO

• Ore 08:30 Ricognizione pista con pettorale esposto

• Ore 09:30 Promozionale Tecnica Classica 1.000 mt (femminile e maschile)

• Ore 10:30 Agonistico Tecnica Libera 3.000 mt (femminile e maschile)

• Ore 12:30/13,30 pranzo

• Ore 14:30 Partenza Società sportive