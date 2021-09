Campionati Italiani di Scacchi a Montesilvano: ecco quando

Dal 20 al 26 settembre l’evento al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano: 1.200 presenze, 300 partite e 500mila collegamenti sul web

MONTESILVANO – Montesilvano capitale degli scacchi per una settimana. La città adriatica, infatti, da domani, lunedì 20 settembre fino a domenica 26, ospiterà i Campionati Italiani di Scacchi riservati alle categorie Master e Femminile, ovvero il massimo campionato a squadre. Oltre 1.200 persone, tra atleti, dirigenti e accompagnatori, 300 partite online tramite scacchiere elettroniche in tutto il mondo, 500mila collegamenti da utenti che seguiranno i match, oltre un milione di contatti sulle piattaforme digitali e 50 ore di dirette tv: sono solo alcuni dei numeri dell’iniziativa che prenderà il via domani al Grand Hotel Adriatico.

Il Cis Scacchi è stato presentato nella terrazza dell’hotel. Presenti il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, il presidente della Commissione Turismo, Adriano Tocco, la campionessa Maria De Rosa e il maestro internazionale Pierluigi Piscopo, oltre all’organizzatore Andrea Rebeggiani, presidente dell’Asd Circolo Scacchi Fischer di Chieti, assegnataria dalla Federazione Scacchistica Italiana dell’organizzazione delle massime serie nazionali dei campionati.

Sedici le squadre partecipanti per la categoria Master e otto per quella Femminile. Tra Piattaforme web, sala interviste, una trasmissione televisiva dedicata e dirette streaming, l’organizzazione per l’edizione 2021 scommette sul digitale e promuove un sistema mediatico multiforme, con l’obiettivo di favorire anche lo sviluppo turistico dell’Abruzzo.

“Con grande piacere accogliamo gli organizzatori e i partecipanti dei Campionati Italiani – dice il sindaco De Martinis – E’ un onore ospitare una manifestazione così prestigiosa nella nostra città. Il gioco degli scacchi è uno dei più diffusi giochi da tavolo al mondo, racchiude abilità, intelligenza e strategia. Secondo alcune ricerche questo gioco accresce il quoziente intellettivo, la creatività e la fantasia, migliorando la memoria, l’attenzione e la capacità di pianificare, fare previsioni e calcolare i rischi. Spero che tutti i presenti possano apprezzare, oltre l’ospitalità, anche la ricchezza e la varietà delle bellezze naturali e storiche della città di Montesilvano”.

“La manifestazione – afferma Rebeggiani – assume un’assoluta rilevanza internazionale considerando che nelle varie squadre saranno presenti, oltre a tutti i migliori scacchisti italiani, anche molti stranieri, con oltre dieci federazioni estere rappresentate. Nella grande sala gioco si terranno quotidianamente avvincenti sessioni di gara con match simultanei che vedranno protagoniste le rappresentative di città italiane ai vertici dello scacchismo nazionale. Da segnalare la partecipazione della pluriscudettata Obiettivo Risarcimento Padova, Campione d’Europa in carica in virtù dello storico successo conseguito nel 2019 in Montenegro nell’ultima edizione disputata della European Club Cup”.