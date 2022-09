Campionati Europei under 20 di Pallavolo a Montesilvano 2022

MONTESILVANO – Presentati ieri mattina i Campionati Europei under 20 di Pallavolo, in programma sabato 17 a domenica 25 settembre a Montesilvano e a Vasto. In città arriveranno dodici formazioni che si contenderanno la vittoria finale per succedere nell’albo d’oro alla Russia, vincitrice nel 2020 in Repubblica Ceca. Al Palaroma si svolgeranno numerose gare, compresa la finale prevista per il 25 settembre alle ore 20.

Sabato 17 settembre l’esordio degli azzurri alle ore 20.00 nel Palazzetto dello Sport Corrado Roma di Montesilvano contro la Slovenia. Alla conferenza stampa, di oggi, che si è svolta nella sala del Consiglio regionale, hanno preso parte il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore allo Sport Alessandro Pompei. Presente anche Julio Velasco, leggenda della pallavolo e attuale responsabile tecnico delle nazionali giovanili.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha parlato di una opportunità unica per #Montesilvano. “E’ per noi un onore ospitare una manifestazione così importante che condivideremo con la città di Vasto. Un evento a carattere internazionale che porterà sul nostro territorio quattro mila presenze in una settimana. Ci faremo trovare pronti per sostenere le squadre partecipanti e in particolare la nostra nazionale, che nelle varie categorie ha vinto praticamente tutto. Auguro le migliori fortune ai ragazzi del tecnico Battocchio e ringrazio la Regione Abruzzo e la FIPAV per il supporto e per aver scelto ancora una volta Montesilvano per un evento sportivo così prestigioso”.

ll CT Matteo Battocchio ha comunicato l’elenco dei convocati: Mattia Boninfante e Luca Porro (Prata di Pordenone); Alessandro Alberto Bovolenta e Mattia Orioli (Robur Ravenna); Gaetano Penna e Ionut Alin Ambrose (Volley Lube); Federico Roberti (Virtus Volley Fano); Riccardo Iervolino (Delta Volley Porto Viro); Alessandro Fanizza (Matervolley Castellana); Gabriele Laurenzano (Trentino Volley); Cosimo Balestra (Callipo Sport); Mattia Eccher (Diavoli Rosa); Matteo Staforini (Top Volley); Nicolò Volpe (Volley Tricolore).

Il programma delle gare: https://www.cev.eu/national-team/age-group-championships/u20m/