Camper per fare tampone e vaccino a Giulianova: ecco quando

GIULIANOVA – Il 23, 24 e 25 luglio saranno giorni fondamentali per l’accelerazione della campagna vaccinale. Nell’ultimo fine settimana di questo mese, infatti, arriverà a Giulianova il camper allestito e attivato dalla Asl di Teramo, presso il quale sarà possibile sottoporsi al tampone e alla vaccinazione anti Covid 19. I medici e lo staff sanitario saranno a disposizione dei cittadini residenti e dei turisti. Il camper sosterà sotto la pineta di via Quarnaro, a sud del Kursaal, e lo farà, nei giorni stabiliti, dalle 16:30 alle 22.30. I turisti, il cui tempo di permanenza in città non dovrà essere inferiore a due settimane, potranno ricevere la seconda dose del siero. Necessario, naturalmente, avere con sé la tessera sanitaria.

«Si tratta di un’opportunità straordinaria – commenta il sindaco Jwan Costantini – Ringraziamo l’azienda sanitaria per aver colto la delicatezza del momento e compreso appieno l’importanza di dare un impulso decisivo alla campagna vaccinale. Sono giorni in cui si registra un aumento di contagi per il propagarsi di una variante particolarmente subdola. Vaccinare gli anziani, i fragili, adesso anche e soprattutto i giovani, non è più un’opzione ma un imperativo».

«La sensibilizzazione di tutte le fasce della popolazione, anche quella apparentemente non a rischio – gli fa eco il vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Lidia Albani – è una sfida che impegna da mesi le istituzioni, amministrative e sanitarie. A Giulianova, più dei 2/3 della popolazione vaccinabile ha ricevuto almeno la prima dose. Si tratta di un dato incoraggiante, ma sappiamo che è necessario incrementare gli sforzi e tagliare i tempi. Il camper della Asl sarà un prezioso alleato per vincere la sfida e gettare i presupposti per un autunno sereno».