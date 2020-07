Campagna di derattizzazione a Montesilvano fino al 3 luglio

MONTESILVANO – L’assessore ai Servizi e Manutenzioni Alessandro Pompei informa che l’amministrazione comunale sta svolgendo da oggi fino al 3 luglio una campagna di derattizzazione, tramite la ditta Biological Service S.a.s., per la diminuzione della popolazione murrina nelle aree di circolazione stradale, piazze comunali, ambienti confinati e frequentati, aree giardini pubblici, monitoraggio e sostituzione di esche sugli impianti esistenti, installazione di nuove trappole nei luoghi sensibili e controlli efficaci sul territorio con interventi mirati.

Si avvisa, pertanto, la cittadinanza di fare attenzione alle esche depositate all’interno di contenitori – distributori sotto forma di bocconcini di pasta fresca preconfezionati di colore verde, rosso e blu, molto efficaci ed appetibili per i topi e di allontanare gli animali domestici dal luogo della loro deposizione.

Il prodotto utilizzato è a base di antocoagulante e provoca la morte del roditore per emorragia interna dopo alcuni giorni dalla ingestione.

In caso di rischio accidentale per le persone e per gli animali l’antidoto specifico è la vitamina k1.

Si raccomanda di: fare attenzione alle esche e allontanare gli animali domestici dal luogo della loro deposizione.

Per qualsiasi ulteriore informazione/delucidazione, potrà contattare il seguente numero telefonico 085/4481332 o rivolgersi direttamente presso Il Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile di questo Ente.