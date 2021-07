Cameron Jackson é un nuovo giocatore della Lux Chieti Basket 1974

De Conte: “Ha tutte le caratteristiche di un lungo moderno, una grande esplosività a rimbalzo ma anche una mano educata”

CHIETI – La società Lux Chieti Basket 1974 comunica di aver trovato l’accordo con Cameron Jackson, per vestire la maglia biancorossa nella prossima stagione.

Nato in Virginia nel Febbraio del 1996, Cameron ha giocato in Ncaa per i Wofford Terriers, squadra con cui, con la maglia numero 33, ha viaggiato a 14.5 punti di media.

Lo scorso anno, il centro americano ha giocato nel campionato portoghese per il Benfica mantenendo una media del 63.4% da due punti e il 60% da tre.

Queste le parole di Massimiliano Del Conte che lo ha fortemente voluto: “Siamo felicissimi di averlo perchè è stata una trattativa non facile, è nostra opinione però che Cameron sia un giocatore altamente performante per la serie A2. Ha tutte le caratteristiche di un lungo moderno, una grande esplosività a rimbalzo ma anche una mano estremamente educata, come dicono le sue percentuali da tre punti. Può essere per noi, l’ago della bilancia in quanto unisce esperienza e tattica. Siamo felici di essere riusciti ad accontentare il Coach in questa operazione di mercato”.