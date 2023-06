La Camera Binazionale Ecuadoriana Italiana a Teramo [FOTO]

TERAMO – Nella giornata di ieri i rappresentanti della CBEI (Camera Binazionale Ecuadoriana Italiana) sono stati accolti dal presidente D’Angelo e dal consigliere Pilotti per una visita istituzionale.

L’occasione per definire una linea di lavoro per la promozione delle eccellenze dell’industria e dell’artigianato locale in Ecuador, con la possibilità di collaborare a progetti congiunti di scambi commerciali e di formazione nel settore ceramico.

La CBEI, punto di incontro per le famiglie di origine italiana nel paese sudamericano, ha infatti come obiettivo la promozione dello sviluppo commerciale, industriale e culturale tra l’Ecuador e l’Italia.

All’incontro hanno partecipato il direttore generale di CBEI Victor Manuel Jurado Carriel, la responsabile marketing e comunicazione Gabriela Cartagena e il rappresentante italiano Alfredo Aramondi.

Gli stessi hanno inoltre fatto visita nella stessa giornata di ieri al Consorzio Punto Europa ed alla sede di Confindustria Teramo.