Calze e Befane d’argilla a GiocaCultura Natale Giulianova

GIULIANOVA – L’Epifania “GiocaCultura Natale” porta via! Gli ultimi due appuntamenti del format natalizio dei laboratori del Polo Museale Civico di Giulianova venerdì 6 e sabato 7 gennaio, saranno all’insegna della creatività attraverso la manipolazione dell’argilla e l’ingegneria della carta.

Diamo dunque il benvenuto alla Befana, venerdì 6 gennaio, alle ore 16:30, nel Loggiato “Cerulli” sotto piazza Belvedere, con un’esperienza multisensoriale, creativa e di scoperta in cui i bambini dai 6 agli 11 anni si sporcheranno le mani non di carbone ma di argilla.

I giovani artisti si sperimenteranno nella manipolazione dell’argilla per ricreare i simboli che contraddistinguono l’anziana signora che spazza via le Feste: la Befana! In questo laboratorio i bambini daranno sfogo alla loro fantasia per creare scope, calze e piccole befane di argilla da riportare nelle proprie case.

Si prosegue sabato 7 gennaio, alle ore 16:30, in Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”, per salutare la Befana che va via a cavallo della sua scopa.

La nostra vecchina ha finito il suo lavoro e sta ripartendo. C con questo laboratorio i bambini potranno salutarla realizzando una Befana Pop-up, anche questa da portare a casa. Dopo aver osservato dei libri pop-up e aver esplorato il mondo dell’ingegneria della carta, si divertiranno con geometria, disegno e colori, dando sfogo alla loro creatività.

Per informazioni sui costi ed effettuare le prenotazioni obbligatorie, è possibile chiamare il numero 0858021290 o scrivere a museicivici@comune.giulianova.te.it

Si ricorda inoltre che la Pinacoteca Civica “Vincenzo Bindi”, il Museo archeologico e il Loggiato sotto piazza Belvedere fino al 29 gennaio accolgono la mostra “SPAZIO_MATERIA_SIGNIFICATO. Cinque artisti abruzzesi protagonisti del Novecento” con le opere di Capobianco alias Sebastiano De Laurentiis, Elio Di Blasio, Marcello Mariani, Giancarlo Sciannella e Franco Summa.

Tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti di GiocaCultura e sugli altri eventi, sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram del Polo Museale Civico di Giulianova e sui siti web pinacotecabindi.it e visitgiulianova.com.