Al via ad Ortona l’edizione 2020 di Calici di stelle: il programma

Torna Calici di Stelle in Abruzzo, evento regionale il 9 Agosto ad Ortona e non solo: degustazioni e visite in cantina per esperti e non

ORTONA (CH) – Tutto pronto per Calici di Stelle in Abruzzo, la manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino che anche quest’anno animerà le serate agostane dei winelovers italiani con un calendario di eventi di grande interesse sia per appassionati più esperti che per persone alle prime esperienze con degustazioni, visite in cantina ed enoturismo in generale.

Data assolutamente da segnare in rosso sul calendario quella di domenica 9 Agosto quando per il terzo anno consecutivo oltre 30 cantine di MTV Abruzzo organizzeranno quella che probabilmente è la serata più importante del vino abruzzese: Calici di Stelle nel Castello Aragonese di Ortona. Un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale che nonostante le incertezze degli ultimi mesi ha voluto dare continuità a questa manifestazione che per una notte trasforma Ortona nell’indiscussa capitale del vino abruzzese con atmosfere e qualità organizzative che nulla hanno da invidiare ai più famosi territori enoturistici italiani.

“Una manifestazione vero fiore all’occhiello della nostra regione che sarebbe stato un peccato non riproporre anche quest’anno, naturalmente secondo tutte le normative vigenti in materia di distanziamento sociale, uso delle mascherine e tutto quanto necessario a garantire la piena sicurezza di tutti i partecipanti –dice il Presidente di MTV Nicola D’Auria- Già dalla fine di Maggio sono cominciate ad arrivare mail da tutta Italia con la richiesta di informazioni rispetto alla data di Calici di Stelle a Ortona e abbiamo deciso di confermare la manifestazione anche come piccolo segnale di speranza per il mondo del vino abruzzese fortemente provato dall’emergenza covid. Devo rimarcare il completo supporto da parte del Sindaco Leo Castiglione e dell’Assessore al Turismo Cristiana Canosa, che si sono messi a disposizione del Movimento fin da subito.Speriamo di regalare a tutti i partecipanti un’altra serata indimenticabile sotto il cielo stellato di Ortona”.

Come detto saranno ben 30 i vignaioli presenti con i loro vini doc abruzzesi: Agriverde, Azienda Tilli, Bosco Nestore, Buccicatino, Cantina Tollo, Cantine Maligni, Cantine Mucci, Casal Thaulero, Cascina del Colle, Cerulli Spinozzi, Chiusa Grande, Codice Citra, Colle Moro, Contesa, Di Camillo, Di Ubaldo, Dora Sarchese, Faraone Vini, Fattoria Licia, Feudo Antico, La Vinarte, Marchesi de’ Cordano, Marramiero, Pian di Mare, Q500, Tenuta Secolo IX, Torre Zambra, Vaddinelli, Valle Martello, Vigneti Radica

Per partecipare è necessario prenotarsi seguendo le istruzioni dal sito internet www.movimentoturismovinoabruzzo.it

Calici di Stelle in Abruzzo quest’anno non è solo Ortona ma come detto anche una proposta di interessanti eventi in direttamente in cantina. Si parte il 6 Agosto con due cene con vista privilegiata su vigneti in provincia di Pescara: la prima a Nocciano da Chiusa Grande sulla terrazza con piscina della cantina e la seconda a Collecorvino da Contesa Vini di Rocco Pasetti che ospiterà il ristorante Essenza direttamente dalla marina San Vito Chietino. Sabato 8 Agosto invece una serata a base di asado argentino a Spoltore da Podere della Torre e un suggestivo picnic al chiar di luna da La Vinarte a Santa Maria Imbaro in provincia di Chieti. Infine due eventi di natura anche musicale in provincia di Chieti la notte di San Lorenzo, il 10 Agosto, con jazz sotto le stelle da Cantine Mucci a Torino di Sangro e musiche tradizionali abruzzesi tra le vigne di Tenuta Ferrante a Lanciano.