Calendario Teramo Calcio 2020/2021: le partite dei biancorossi

Per i biancorossi partenza in salita con due big nelle prime giornate: esordio casalingo con il Palermo e trasferta a Bari: ecco tutte le partite

TERAMO – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre c’è stata l’estrazione dei calendari di Serie C – Lega Pro per la stagione 2020/2021. Il Teramo, inserito nel girone C farà il suo esordio il 27 settembre in casa contro il Palermo, segue la trasferta a Bari. Il campionato terminerà il 25 aprile 2021. Previsti nove turni infrasettimanale: due ad ottobre, uno a novembre, uno nell’impegno pre-natalizio, due a febbraio, altrettanti a marzo, l’ultimo il 14 aprile. Questo il commento del tecnico Paci sul calendario: «In generale ritengo che non ci sia un calendario più o meno complicato. Potrebbe sembrare una frase fatta, ma la realtà è che tutte le squadra dovranno essere affrontate, dipenderà da noi, ma è chiaro che per tutti sarà una grande opportunità che non potremo lasciarci sfuggire per vedere di che pasta siamo fatti. Quando arriva un nuovo allenatore e propone principi di gioco diversi, è normale che per ci sia un processo di crescita da affrontare: siamo concentrati per diventare squadra il prima possibile, nonostante settimane intense nei carichi di lavoro. I nove impegni infrasettimanali? Riponiamo estrema fiducia nella rosa a disposizione. Sono concentrato sul momento, sulla singola partita, non su ciò di cui non possiamo avere il controllo. Le amichevoli hanno poca valenza, al contrario degli impegni ufficiali che ci diranno come stiamo effettivamente. Otto appuntamenti ufficiali calendarizzati nel prossimo mese? Bisognerà lavorare con intelligenza ed essere bravi anche nel riposare. Un grande dispiacere, però, sarà quello di non poter godere dell’affetto della nostra gente: speriamo di ritrovarlo presto».

CALENDARIO TERAMO CALCIO 2020/2021

1ª Giornata

27 Set 2020 24 Gen 2021

TERAMO – PALERMO

2ª Giornata

4 Ott 2020 31 Gen 2021

BARI – TERAMO

3ª Giornata

7 Ott 2020 3 Feb 2021

TERAMO – Y

4ª Giornata

11 Ott 2020 7 Feb 2021

MONOPOLI – TERAMO

5ª Giornata

18 Ott 2020 14 Feb 2021

TERAMO – CASERTANA

6ª Giornata

21 Ott 2020 17 Feb 2021

POTENZA – TERAMO

7ª Giornata

25 Ott 2020 21 Feb 2021

TERAMO – JUVE STABIA

8ª Giornata

1 Nov 2020 28 Feb 2021

PAGANESE – TERAMO

9ª Giornata

8 Nov 2020 3 Mar 2021

TERAMO – TRAPANI

10ª Giornata

11 Nov 2020 7 Mar 2021

CATANZARO – TERAMO

11ª Giornata

15 Nov 2020 14 Mar 2021

TERAMO – CATANIA

12ª Giornata

22 Nov 2020 17 Mar 2021

TERNANA – TERAMO

13ª Giornata

29 Nov 2020 21 Mar 2021

VIRTUS FRANCAVILLA – TERAMO

14ª Giornata

6 Dic 2020 28 Mar 2021

TERAMO – VIBONESE

15ª Giornata

13 Dic 2020 3 Apr 2021

TURRIS – TERAMO

16ª Giornata

20 Dic 2020 11 Apr 2021

TERAMO – CAVESE

17ª Giornata

23 Dic 2020 14 Apr 2021

X – TERAMO

18ª Giornata

10 Gen 2021 18 Apr 2021

TERAMO – AVELLINO

19ª Giornata

17 Gen 2021 25 Apr 2021

VITERBESE – TERAMO