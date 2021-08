Calendario della Serie A2 maschile 2021/2022 dell’Ogan Pescara

PESCARA – Partirà il prossimo 11 settembre in Toscana, sul campo del Follonica, la stagione 2021/22 della Ogan Pescara. Sarà la prima e storica in Serie A2 per il sodalizio biancoazzurro che, da neo-promosso, debutterà in trasferta in un girone a 14 squadre geograficamente distribuito tra Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Marche e Abruzzo.

La prima casalinga dei ragazzi allenati da Michele Mastrangelo è prevista alla 2^ giornata, il 19 settembre (ore 18:00), al Pala Giovanni Paolo II contro gli emiliani della Tecnocem ’85 San Lazzaro.

Nel cammino stagionale anche il derby regionale con la Lions Teramo, il 14 novembre per l’8^ giornata di andata e con retour-match il 26 marzo al Palasannicolò. Da registrare, tra le 14 squadre del Gruppo B, anche la presenza della collegiale “Campus Italia”, progetto federale che vedrà di scena al Centro Tecnico FIGH (Pala Santa Filomena) di Chieti i migliori talenti U17 provenienti da tutta la penisola.

La formula del campionato prevede la qualificazione alla Final6 promozione per le prime due al termine della regular season, dove, dal 25 al 29 maggio, si giocherà per due soli posti in Serie A1. Retrocedono in B le ultime tre dopo la prima fase.