Calciomercato Chieti Calcio Femminile 2020/2021: sei nuovi arrivi

La società neroverde attivissima sul mercato: prese Alessia Stivaletta, Giovanna Dibenedetto e Giulia Colavolpe. La scorsa settimana arrivate anche Michela Di Lodovico, Clarissa Venditti e Ilaria D’Intino

CHIETI – Il Chieti Calcio Femminile non si ferma sul mercato ed assesta altri tre grandi colpi. Torna a sorpresa in neroverde, dopo alcune stagioni al Pescara Calcio, Alessia Stivaletta, esterno di centrocampo classe ’97, che aveva già fatto bene quando era stata a Chieti. Per lei 27 reti nelle ultime due annate in maglia biancazzurra. Prelevata dal Trani, Giovanna DiBenedetto è un’attaccante classe ’01 (20 reti per lei gli ultimi due anni). Altro arrivo è quello di Giulia Colavolpe, classe ‘00, lo scorso anno in forza al Salento Women con il quale ha segnato sei reti in due anni. Nei giorni scorsi è stata decisa la composizione dei gironi del Campionato di Serie C per la Stagione sportiva 2020/2021. Il Chieti Calcio Femminile è stato inserito nel Girone D così composto: ASD CF Chieti, ASD Palermo, ASD Monreale Calcio, ASD CF Catanzaro, ASD Apulia Trani, ASD Lecce Women, ASD Sant’Egidio Femminile, ASD Ripalimosani 1963, ASD Le Streghe di Benevento CF, ASD Res Women, ASD Cross Roads Calcio, ASD Pescara Calcio Femminile.

TRE ARRIVI LA SCORSA SETTIMANA

C’è fermento in casa Chieti Calcio Femminile: altri tre nuovi arrivi vanno ad arricchire la rosa di Mister Lello Di Camillo in vista della nuova stagione. Arrivano in neroverde tre giocatrici. Michela Di Lodovico proviene dal Real Bellante, è un difensore classe 1990 ed è molto entusiasta di vestire questi colori. Ecco le sue prime impressioni:

“Sono felicissima di aver ricevuto la chiamata di Mister Di Camillo: il Chieti ha fatto la storia del calcio femminile in Abruzzo e dopo anni sempre nello stesso ambiente avevo bisogno di nuovi stimoli, non vedo l’ora d’iniziare!”.

Il portiere Clarissa Venditti, classe 2005, sarà impegnata soprattutto nel Campionato Under 17 Nazionale e proviene dall’Angizia Luco. La centrocampista Ilaria D’Intino, classe 2004, è stata prelevata dalla società di calcio a 5 del Loreto Aprutino. Intanto la società neroverde ha comunicato di aver avuto il parere positivo della COVISOD per l’iscrizione al Campionato di Serie C 2020/2021.