PESCARA – Presentazione della stagione agonistica 2019-20 con sorteggio ufficiale dei calendari regionali di serie C uomini e donne. L’intervista di seguito riportata è con Salvatore Vittorio, il responsabile del calcio a 5 abruzzese in seno alla federazione: “Ci sono stati dei risultati investendo sui giovani, riusciamo a far divertire. Un bel traguardo con la rappresentativa femminile siamo di nuovo riusciti a essere campioni d’Italia, una finale con l’Under 17”.

Calcio a 5, presentazione calendari Serie C 2019 – 2020 [VIDEO]