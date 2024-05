Calcio a 5, alla Villa Comunale di Chieti il Memorial nazzareno la Rovere

Il torneo, in memoria dello storico Presidente della Sant’Anna calcio, si svolgerà alla Villa Comunale dal 6 maggio al 2 giugno

CHIETI – Il campetto riqualificato della Villa comunale ospiterà il memorial Nazzareno La Rovere di Calcio a 5, un torneo che animerà la città dal 6 maggio al 2 giugno prossimo, in memoria dello storico presidente del Sant’Anna calcio.

“Si tratta di un evento sportivo importante e partecipato e per questa ragione il campetto fino al 2 giugno ospiterà eventi e dispute di calcio a 5 – spiega l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Questa è la ragione per cui fino alla fine delle competizioni e in funzione delle dispute e degli eventi che ospiterà, il campetto non avrà i canestri che saranno rimontati non appena il torneo si concluderà. Si tratta di un evento che richiama tanta partecipazione e attenzione, dai numeri considerevoli, perché lo animeranno 16 squadre tra cui le rappresentative di carabinieri, polizia, vigili del fuoco, Comune di Chieti, associazione commercianti teatini e dipendenti Dayco. È un evento inserito nel calendario del Maggio Teatino, organizzato dall’associazione sportiva Teate cup presieduta da Gianluca Masciulli che ringraziamo per la sinergia positiva a beneficio della città. Siamo felici di poter ospitare questo evento nel campetto riqualificato della Villa, anche per dimostrare la vocazione di questa struttura rimasta per tanto tempo all’abbandono”.