Caffè Letterario Cinquesensi, eventi aprile – maggio 2022

Il Caffè Letterario Cinquesensi presenta il suo cartellone di appuntamenti tra cultura e divertimento: ecco il programma completo

PESCARA – Incorniciato dalle antiche mura del centro storico della vecchia Pescara e parte integrante del Museo delle Genti d’Abruzzo, il Caffè Letterario Cinquesensi ha presentato il ricco cartellone di appuntamenti, tra cultura e divertimento, che animerà i suoi spazi dal 7 di aprile e fino alla metà di maggio.

Il calendario è stato presentato da Mariarita Carota, assessore alla Cultura del Comune di Pescara, da Alfredo Cremonese, assessore al Commercio, al Turismo e ai Grandi Eventi, da Emilio Della Cagna, presidente della Fondazione Genti d’Abruzzo, e da Luigi Di Fabio, l’imprenditore che ha investito nella ristrutturazione e nel rilancio del Caffè Letterario.

Tutti i giovedì, a partire dalle 19:00, lo scrittore e storico Licio Di Biase in “Narrazioni pescaresi” racconterà Pescara tra aneddoti, vicende sconosciute e ricordi di un passato pieno di fascino. Giovedì 7 aprile il primo dei sei incontri in programma: “Il caffè letterario cuore della vecchia Piazzaforte spagnola”. I prossimi appuntamenti di “Narrazioni pescaresi”, sempre alle 19:00: giovedì 14 aprile “Castellamare… Quel pezzo di città dall’altra parte del fiume”; giovedì 21 aprile “Nati e non vissuti a Pescara: D’Annunzio e Flaiano… e poi i Cascella”; giovedì 28 aprile “Pescara e i paesi del pescarese nelle narrazioni di Padre Serafino Razzi”; giovedì 5 maggio “Quando Romeo Tommolini narrava la vecchia Pescara”; giovedì 12 maggio “Le otto identità e il lifting delle rughe… ma è Pescara?”.

Al termine degli incontri, su prenotazione, sarà possibile trattenersi a cena per assaporare il menù speciale realizzato per l’occasione dallo chef Giuseppe Ammendola, con i cibi della cucina tradizionale pescarese rivisitati in chiave moderna.

Il venerdì il Caffè Letterario Cinquesensi è il posto giusto per cenare e divertirsi, con tanta musica da ascoltare e anche da ballare, una volta terminato il dessert, con Marco La Sorda e il suo staff.

Doppio l’appuntamento del sabato: la mattina alle 11:30 Vincenzo d’Aquino, giornalista e direttore del FLA – Festival di Libri e Altrecose, presenta “Futura”, la rassegna stampa dei giornali della settimana commentata insieme ai protagonisti delle notizie; la cena, accompagnata dalla musica dal vivo di Linda Giuliani, in arte Adnil, e da quella selezionata da Pino Morelli, ospiterà anche spettacoli innovativi e fuori dagli schemi, con show di cabaret, magia, burlesque e concerti.