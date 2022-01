C5, Tikitaka Planet e Sassari chiedono la sospensione temporanea Serie A

FRANCAVILLA AL MARE – Alla luce del notevole incremento di positività nei gruppi squadra di quasi tutte le società impegnate in Serie A di calcio A femminile che ha portato al rinvio di ben 9 partite nei due ultimi week end di campionato, urgono soluzioni per un ritorno all’attività agonistica nella maniera più efficiente.

Il Bitonto C5, il Tikitaka Planet e l’Athena Sassari, con una lettera congiunta, hanno proposto alla Divisione Calcio a 5 una “sospensione temporanea” di tutta la Serie A per un periodo tra 14-20 giorni per consentire a tutti i roster di uscire dalle positività, riprendere la preparazione e quindi tornare in campo nelle condizioni di massima efficienza fisica e atletica.