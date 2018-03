C5, Segundo: “giocheremo una gara degna dei colori che indossiamo”

PESCARA – Le nuvole vanno diradandosi e il barometro segnala su Pescara l’approssimarsi di una tardiva quanto agognata primavera, Segundo di mestiere non fa il meteorologo ma assicura che anche in casa Pescara sta tornando il bel tempo: “In settimana abbiamo finalmente potuto lavorare a pieno regime e questo mi fa ben sperare in un buon finale di stagione. Ho visto allenarsi molto bene Taty e anche Tampa, seppur non ancora al 100%, sembra avviarsi verso il pieno recupero. Il peggio è alle spalle, faremo fronte all’esiguità della rosa, sfruttando al massimo le potenzialità delle nostre giovani promesse, che stiamo integrando in un nuovo sistema di gioco e che crescono di domenica in domenica, assommando gradualmente quell’esperienza utile per affrontare squadre sempre molto navigate. Non so se tutto questo basterà per tornare a vincere contro lo Statte ma posso assicurare che giocheremo una gara degna dei colori che indossiamo”.

Appuntamento allora al PalaCurtivecchi di Montemesola, quando alle 16.00 gli arbitri Lucio Coviello e Abbas Masoumi Lari di Potenza, coadiuvati al cronometro dal signor Gabriele Talucci di Taranto daranno avvio alla gara.