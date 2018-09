C5, Doogle sconfitto 4-1 dal Lanciano in Coppa Italia

La squadra di Gabriele Zuccarini gioca un’ottima partita ed esce fra gli applausi: cronaca della partita e intervista al mister

BUCCHIANICO – Il Doogle perde 4-1 contro il Lanciano al Palazzetto di Bucchianico nel primo turno di Coppa Italia, ma esce fra gli applausi del pubblico dopo una prestazione molto positiva. La squadra di Mister Gabriele Zuccarini è stata protagonista di un mercato estivo importante sia in entrata che in uscita, rosa rinnovata dunque per la Stagione 2018/2019 con tanti volti nuovi e alcune partenze: sono arrivati giocatori di ottimo livello (Bevilacqua, Di Girolamo, Sigismondi, Centofanti, Davide Buccione), c’è stato il graditissimo ritorno di Rebecchino, ma sono anche andati via giocatori di peso nello scacchiere dello scorso anno (De Sanctis, i fratelli Di Nardo, Simone D’Alessandro, Toto) e il momentaneo abbandono ai campi di gioco di Capitan Andrea D’Onofrio.

In campo nella prima uscita ufficiale di questa nuova annata sportiva si è visto un Doogle determinato, aggressivo e concentrato al punto giusto che ha messo in mostra un bel futsal con ottime trame di gioco e una condizione fisica già molto buona, ma soprattutto ha dimostrato di essere un gruppo ben affiatato con i nuovi che si sono inseriti al meglio. Di fronte c’era però un ottimo Lanciano, compagine che ha fra le sue fila grandi nomi ed è accreditata fra le favorite del prossimo campionato.

Tre prodezze dei giocatori rossoneri nel secondo tempo hanno cambiato il volto della gara dopo il gol di Bevilacqua che aveva momentaneamente pareggiato i conti portando la gara sull’1-1. Quintetto iniziale inedito per il Doogle: in campo Centofanti, Camillo D’Onofrio, Di Girolamo, Sigismondi e Davide Buccione. Il Lanciano risponde con D’Angelo, Bettoli, Massimini, Ciccocioppo e Pasquini.

CRONACA DELLA PARTITA

Il primo tentativo a rete è di Davide Buccione che al 2′ dialoga bene con Di Girolamo, ma tira alto. Centofanti si fa trovare pronto quando Massimini prova a batterlo per ben due volte intorno al 3′. Ancora un indiavolato Massimini mette fuori di un soffio al 4′. Un minuto dopo Di Girolamo riesce a scavalcare la difesa lancianese con un gran numero, ma viene anticipato poi dal portiere D’Angelo che gli chiude bene lo specchio. Sigismondi, ispirato da Davide Buccione, colpisce un clamoroso palo al 6′. Centofanti è in giornata di grazia e comincia ad inanellare una serie di interventi che saranno importanti nell’arco del match. Il primo arriva sulla gran botta di Pasquini al 7′. Un minuto dopo Camillo D’Onofrio offre un ottimo pallone a Luca Buccione che scivola al momento di dover concludere. Al quarto d’ora ancora uno strepitoso Centofanti salva i suoi deviando in angolo il gran tiro di Orlando. Un minuto dopo sul lungo rilancio dello stesso Centofanti, D’Angelo si oppone bene al tentativo di Bevilacqua. Al 21′ l’intervento più difficile della partita per Centofanti che riesce a deviare in tuffo sul forte tiro di Bettoli. Al 25′ incredibile errore di Pasquini che, solo a centro area, batte a rete a colpo sicuro, ma mette a lato fra l’incredulità generale. Sul finire del primo tempo è Sigismondi a sbrogliare una difficile situazione in difesa. Si va dunque al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con il vantaggio del Lanciano al 1′: il Doogle perde palla a centrocampo, Ciccocioppo serve bene Massimini che trafigge un incolpevole Centofanti. La squadra di Mister Zuccarini non si scompone e perviene subito al pareggio un minuto dopo grazie ad una prodezza di Bevilacqua che mette la palla all’incrocio dei pali nell’angolo lontano. Al 3′ è ancora una volta bravo Centofanti a salvare di piede sulla botta di Massimini. Nei minuti successivi ancora il portiere di casa si mostra reattivo su due forti conclusioni a rete di Pasquini. All’8′ Bevilacqua sfiora il palo con un gran diagonale. Massimini è giocatore di altra categoria e porta i suoi in vantaggio con un’autentica prodezza sulla quale nulla può fare Centofanti al 9′. Ciccocioppo trova il tris all’11′ segnando un altro bel gol. Il poker arriva con Orlando che scavalca Centofanti in disperata uscita al 12′. Il Doogle potrebbe riaprire il match al 25′ quando l’arbitro assegna un rigore per un atterramento in area di Colalongo: sul dischetto va Camillo D’Onofrio, fra i migliori in campo a fine partita, che però spedisce di un soffio a lato. Finisce dunque 4-1 per il Lanciano, un punteggio che penalizza oltremodo il Doogle visto l’andamento del match che è stato per buona parte molto equilibrato.

Queste le impressioni del mister Gabriele Zuccarini a fine gara:

“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, recuperato un gol immediatamente dopo averne subito uno, continuato a giocare bene nonostante lo svantaggio di tre reti subite in una manciata di minuti conseguenza di altrettanti errori difensivi e di vere prodezze degli avversari. Questo è il succo di una partita che, risultato a parte, mi ha dato degli spunti che mi lasciano ben sperare per il futuro. La grande reazione ed il carattere sono gli elementi caratterizzanti di una squadra di ragazzi encomiabili che stanno insieme per divertirsi: spero, soprattutto per loro, che questi aspetti positivi ci possano far ottenere soddisfazioni superiori alle aspettative. Da questa sconfitta non si riparte, la squadra deve cioè semplicemente continuare a lavorare come ha fatto finora e ad allenarsi con impegno e sacrificio facendo esperienza degli errori commessi per migliorare. Abbiamo ancora delle speranze per la coppa ed il campionato deve ancora iniziare. Saranno sempre partite dure, lo sappiamo, quindi avanti così. Il Lanciano è davvero forte come squadra e nelle individualità. Ci siamo giocati una bella partita ed abbiamo tenuto testa ai nostri quotati avversari, loro sono stati bravi a capitalizzare al massimo quegli errori dei primi minuti del secondo tempo e lì hanno chiuso di fatto la partita. L’importante per noi è stato aver continuato a lottare cercando di dire la nostra fino alla fine”.