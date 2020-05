Bussi sul Tirino, raffica di ricorsi contro multe da autovelox

Un avvocato dell’Aquila ha impugnato tutte le multe fioccate sulla statale 17, recapitate tra la disperazione per l’emergenza Covid-19

BUSSI SUL TIRINO (PE) – L’emergenza Coronavirus non ha frenato l’autovelox posizionato lungo il tratto della statale 17 che costeggia il centro abitato di Bussi sul Tirino. Tante le multe fioccate, fino ad oggi sono state circa 45 mila, al punto che un avvocato del foro dell’Aquila, ha impugnato tutti i provvedimenti contro il Comune davanti al Giudice di pace.

L’avvocato si chiede come si sia potuto far recapitare, in tempi di Covid-19, richieste di pagamento di multe salatissime e pressoché illegittime a cittadini disperati, che hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, atteso che alcuni di loro hanno perso il lavoro, altri non possono tornare sul posto di lavoro e altri ancora sono sotto cassa integrazione.

I ricorsi saranno impostati sulla falsariga di quello che ha portato all’annullamento della prima multa nel febbraio scorso per mancata visibilità della postazione di controllo e la mancata omologazione dell’autovelox.