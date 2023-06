Bus navetta gratuito a Roseto degli Abruzzi: orari estate 2023

Dal 1° luglio al via a Roseto il servizio gratuito di bus navetta fino al 31 agosto e nei prossimi giorni attivo anche il Trenino Turistico

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Prenderà il via ufficialmente domani, sabato 01 luglio, il servizio di Bus Navetta gratuito che collegherà fino al 31 agosto le frazioni (e le strutture turistiche di Cologna Spiaggia) e nei prossimi giorni il Trenino Turistico a Roseto degli Abruzzi. “Si tratta di un servizio molto importante che abbiamo deciso di confermare con il duplice obiettivo di decongestionare il traffico sul lungomare, sempre particolarmente sostenuto nel corso del periodo estivo, e di risolvere a monte il problema dei parcheggi in centro città nei mesi di luglio e agosto” sottolineano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio.

“Inoltre, dalle ore 21:00, il servizio di Bus Navetta collegherà lungo via Nazionale, le aree di sosta gratuita presenti a Roseto nord e Roseto sud così da garantire la possibilità per cittadini e turisti di venire in città senza avere la difficoltà di trovare uno stallo per la sosta potendo, al contempo, contare sulla comodità di un servizio di trasporto gratuito che collega il territorio in maniera puntuale partendo proprio dalle aree di aree di sosta presenti all’ingresso della nostra città” dichiarano gli amministratori rosetani. “Partirà inoltre anche il Trenino Turistico a pagamento che percorrerà tutte le sere il nostro lungomare da nord a sud”.

ORARI E FERMATE BUS NAVETTA ROSETO – ESTATE 2023