Brescia – Pescara, avviso per la tifoseria biancazzurra

PESCARA – In occasione dell’incontro di calcio “Brescia – Delfino Pescara”, valevole per il campionato Nazionale di serie “B” che si disputerà giovedì 29 marzo 2018, alle ore 20.30, presso lo stadio comunale “Rigamonti” di Brescia, la Questura di Brescia ha indicato e raccomandato che gli eventuali pullmans e mezzi privati della tifoseria biancazzurra dovranno utilizzare l’uscita dell’autostrada A/4 “Brescia-Ovest”, dove equipaggi delle Forze dell’Ordine provvederanno a scortare pullman ed autovetture fino a idoneo parcheggio.

Una gara molto delicata per la squadra di Epifani che dopo la sconfitta di ieri contro l’Empoli si ritrova in una posizione di classifica non certo rassicurante. 37 punti, tre lunghezze sopra il prossimo avversario che come Pro Vercelli, Entella e Avellino però dovranno recuperare ancora una partita.