Braga, discussione tesi a distanza: domani il termine iscrizioni

“Considerata anche la fattibilità della procedura, abbiamo deciso che anche gli esami della sessione estiva, iniziati oggi, si svolgeranno interamente a distanza”

TERAMO – Scadono domani, martedì 9 giugno, i termini per le iscrizioni dei candidati alla discussione della Tesi di diploma della sessione estiva 2019-2020 del Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo. Le domande dovranno essere inviate all’email segreteria@istitutobraga.it ed entro il 29 giugno tutti i diplomandi dovranno caricare sul sistema web gli elaborati della tesi e i video della prova strumentale.

La sessione di tesi si aprirà giovedì 2 luglio e si svolgerà, al pari degli esami, esclusivamente on line, ovvero a distanza. Lo ha deciso il Consiglio dei Docenti che ha ritenuto tale scelta quella ottimale per garantire il rispetto delle prescrizioni e restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, a partire dal distanziamento sociale e dall’utilizzo da parte degli allievi di dispositivi, come guanti e mascherine, difficili da conciliare con l’uso di strumenti musicali o anche delle prove di canto. L’ufficializzazione è arrivata dal Direttore del Conservatorio, il maestro Federico Paci.

“L’emergenza coronavirus – ha spiegato il direttore Paci – ha proiettato anche il Conservatorio ‘Braga’ in una nuova dimensione interamente digitale. Per assicurare la tutela dei nostri studenti, ma anche dei docenti e del personale tutto, abbiamo sperimentato, sin dall’inizio della crisi sanitaria, la didattica a distanza che, nonostante le peculiarità della nostra istituzione, ha funzionato. Seppur niente potrà mai sostituire una performance musicale dal vivo, l’impegno e la passione dei nostri docenti hanno permesso comunque ai nostri allievi di proseguire il proprio cammino di apprendimento, senza perdere nulla del programma di formazione, e raggiungendo i risultati previsti. A questo punto, considerata anche la fattibilità della procedura, abbiamo deciso che anche gli esami della sessione estiva, iniziati oggi, si svolgeranno interamente a distanza, tramite i collegamenti on line istituzionali e anche per la sessione di tesi seguiremo la stessa procedura”.

Il calendario con l’indicazione degli orari specifici di collegamento verrà pubblicato nelle prossime settimane con alcuni aggiornamenti delle procedure per i candidati, ovvero: a differenza di quanto previsto normalmente dal Regolamento Tesi, non sarà necessario per gli studenti stampare 3 copie della tesi, né consegnare un Cd o una chiavetta usb dell’elaborato, ma sarà sufficiente caricare lo stesso elaborato sulla piattaforma Elearning. Ovviamente ciascun candidato potrà, al momento della riapertura al pubblico del Conservatorio, portare una copia cartacea della tesi per essere firmata non dal relatore, ma dal Direttore del Conservatorio.