“Bouganville”, Marsali presenta il suo EP d’esordio a Pescara

Domenica 6 novembre alle 17.30 concerto di Rebecca Pecoriello all’Auditorium Cerulli di Pescara per la rassegna Millennials

PESCARA – Domenica 6 novembre 2022, alle 17.30, Marsali, il progetto discografico di Rebecca Pecoriello, sarà protagonista del quarto appuntamento con la rassegna Millennials. La cantante e pianista presenta “Bouganville“, il suo EP di esordio, con Sofia Pirozzolo al violoncello, Nicola Marotta alla chitarra e Antonio Falasca alla batteria.

Millennials è la rassegna dedicata a giovani interpreti dal percorso già avviato nella scena musicale e organizzata all’Auditorium Cerulli dalla Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” in collaborazione con l’Associazione “La Favola Bella”.

L’Auditorium Cerulli si trova a Pescara in Via Verrotti, 42. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 5 euro. La rassegna si svolgerà ogni domenica pomeriggio fino all’11 dicembre 2022.

“Bouganville” è l’ep di esordio della pescarese Marsali, al secolo Rebecca Pecoriello. Figlia d’arte (suo padre è il sassofonista jazz Pierpaolo), dona agli ascoltatori un disco contenente cinque canzoni, «ognuna delle quali ha una chiave capace di aprire le varie stanze della personalità di Marsali», racconta la giovane cantautrice. Il disco porta con sé il sapore della primavera: «Ho scelto di dar luce a questo progetto in piena primavera, prosegue Rebecca Pecoriello, proprio perché io stessa l’ho vissuta come una fioritura. Una fioritura di colori, emozioni e di consapevolezze personali e artistiche».

“Bouganville” è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 22 aprile. Il suo secondo singolo, “Booking”, pubblicato pochi mesi fa, ha stazionato a lungo tra i titoli inseriti da Spotify nelle sue playlist “Scuola Indie” ed “Equal Italia”. Il precedente brano “La versione migliore di noi” è uscito, invece, nell’autunno 2021. “Bouganville” è un’esplosione di colori che, attraverso i suoni, conferiscono «caratteri vari (e veri) alle canzoni». Si va «dalle sonorità acustiche già presenti nei singoli “La versione migliore di noi” e “Booking” verso il rhythm and blues di “Non parlo più” e l’indie-pop del nuovo singolo “Smarties”». Definisce così “Bouganville”, brano che dà il titolo all’ep: «Voleva essere una sorta di appunto a tutti i ricordi a cui ogni tanto penso e mi fanno sorridere e tornare a casa. Come se, prima di procedere nel viaggio, avessi bisogno di ricordare chi fossi e, con me, le mie origini. Musicalmente è un viaggio, ogni frase ha una sua stanza sonora e il pezzo si esprime pienamente solo nel finale, quando si prende consapevolezza e si lascia andare del tutto». “Bouganville” per Marsali è la colonna sonora «di un film su quello che è stato fino ad ora della mia vita».

Come scrive Massimo Magri, curatore della rassegna, «Millennials è lo spazio riservato a giovani talenti – molti dei quali già premiati in concorsi nazionali e internazionali – che avremo il piacere di ascoltare nel nuovo contesto dell’Auditorium Cerulli – Casa delle Arti». Nel percorso tracciato dai nove concerti si alternano musicisti che hanno già avuto modo di vincere premi internazionali di assoluto valore e si sono esibiti all’interno di contesti importanti in Italia e all’estero

«Con questa iniziativa che ha preso il via con lusinghieri risultati già nella primavera di quest’anno, conclude Magri, la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” intende valorizzare le giovani eccellenze dei Conservatori e delle Accademie italiane e offrire loro una ribalta che li proietti su palcoscenici sempre più prestigiosi».

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Domenica 20 novembre 2022, la rassegna Millennials prosegue con il concerto del duo di chitarre formato da Francesco Luciani e Francesco Colabufalo. Il concerto della pianista Antonia De Pasquale, in programma domenica 13 novembre, sarà recuperato giovedì 8 dicembre.