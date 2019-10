Borracce in alluminio nelle scuole di Aielli e Cerchio [FOTO]

Di Natale: “È un gesto educativo e simbolico verso le nuove generazioni, uno stimolo e un sostegno per quelle buone pratiche che trovano spesso terreno fertile proprio nei più giovani“

AIELLI – In politica le buone idee, a prescindere da chi le ha, dovrebbero essere condivise. É quello che ha fatto il Sindaco di Aielli Enzo Di Natale, il quale ha accolto favorevolmente l’iniziativa del sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D’Ercole, nel voler eliminare le bottiglie di plastica nelle scuole.

“Giorni fa ho avuto il piacere di conoscere telefonicamente Vincenzo D’Ercole sindaco di Castiglione Messer Raimondo, uno dei primi comuni abruzzesi in cui l’amministrazione ha regalato borracce di alluminio ai propri studenti”, spiega Enzo Di natale. Un’idea originale che non potevamo non raccogliere. D’intesa con l’amministrazione comunale di Cerchio, anche noi abbiamo deciso di dire stop alle bottiglie di plastica nelle nostre scuole. Gli alunni della scuola dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado riceveranno un regalo particolare: delle borracce in alluminio personalizzate. Verranno consegnate a fine mese a tutti gli studenti e a tutto il personale scolastico.

È un gesto educativo e simbolico verso le nuove generazioni, uno stimolo e un sostegno per quelle buone pratiche che trovano spesso terreno fertile proprio nei più giovani. Un’azione che accompagna un altro importante cambiamento, la raccolta differenziata porta a porta che è ormai in rampa di lancio. Politiche responsabili che cambieranno, in meglio, le nostre abitudini e che hanno come unico obiettivo il rispetto dell’ambiente. Lo dobbiamo ai nostri figli, il futuro è il loro”.