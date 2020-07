Borgo Universo, torna lo street art e tour murales 2020 ad Aielli

Quattro nuovi murales coloreranno le vie del borgo medievale abruzzese, si andranno ad aggiungere agli splendidi murales realizzati nelle passate edizioni

AIELLI (AQ) – Diversi street artist si incontreranno e realizzeranno quattro nuovi murales per l’edizione di Borgo Universo 2020, dal 15 Luglio al 2 Agosto, nella splendida cornice di Aielli, borgo montano della Marsica. Un vero e proprio tuffo nelle stradine medievali del borgo per ammirare i 4 nuovi murales di Millo, Sawe, An Wei, e la collaborazione tra Holaf e C.A. Giardina, che daranno vita ad una tre settimane di street art, innovazione e cultura con l’obiettivo di proseguire il processo di rivalutazione e rilancio del paese attraverso l’arte, le stelle e la terra.

I 4 nuovi murales che coloreranno le vie del borgo medievale abruzzese, si andranno ad aggiungere agli splendidi murales realizzati nelle passate edizioni, come quelli di Okuda San Miguel, Ericailcane, Gio Pistone, Luca Zamoc, Mataklas, Alleg e molti altri.

Per permettere a tutti di visitare in sicurezza il borgo, nei mesi di Luglio Agosto e Settembre, l’associazione Comunicare organizza ogni sabato e domenica, dei tour dei murales con visita alla trecentesca Torre delle stelle, sede di un osservatorio astronomico e di un planetario. Per consultare orari, info e disponibilità visitare il sito web www.borgouniverso.com

Un’occasione imperdibile per ammirare da vicino il lavoro di questi artisti di fama mondiale, per conoscere la storia e le tradizioni di questo piccolo e bellissimo borgo montano dagli scorci meravigliosi, facilmente raggiungibile da tutte le maggiori città del centro/sud Italia e per rilanciare il paese attraverso l’arte e la cultura.

Per ripartire serve l’aiuto di tutti, vieni a vivere un’esperienza magica e speciale ad Aielli e a conoscere questo splendido territorio.