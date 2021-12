Bolognano, strada Madonna del Monte: approvato il progetto per la messa in sicurezza

Il Sindaco “a fine gennaio 2022 l’inizio dei lavori”

BOLOGNANO – “E’ stata deliberata dalla Giunta comunale l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza della viabilità comunale della strada Madonna del Monte, per un importo complessivo di euro 424.636,00 – fondi predisposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2019, in base al piano dei fabbisogni indicato nell’Ordinanza del capo dipartimento di Protezione Civile regionale”.

Lo rende noto il Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, il quale precisa come “tali lavori siano inseriti nell’elenco annuale delle opere pubbliche e si riferiscano ai danni conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi nel 2017, per i quali venne riconosciuto lo stato di calamità naturale. Gli straordinari eventi nevosi che causarono gravissimi guasti alle infrastrutture comunali, determinarono nel tempo notevoli peggioramenti dei movimenti franosi, con conseguente minaccia della pubblica e privata incolumità. Il progetto, redatto dall’ing. Taraborrelli Bellafronte, con la preziosa consulenza del geologo Giovanni Ciccone, prevede il ripristino del fondo stradale ammalorato dalle abbondanti precipitazioni ed il consolidamento di alcuni tratti della scarpata che borda la strada comunale mediante gabbionate ed opere di drenaggio. I lavori – che inizieranno a fine gennaio del prossimo anno – interesseranno, nello specifico, la strada Comunale Madonna del Monte dal Campo Sportivo al trattoche giunge nei pressi della Fondazione Papa Paolo VI e fino all’incrocio con la Strada Provinciale”.