Bolognano, screening a studenti e vaccinazione terze dosi: ecco quando

“Il Sindaco: invito tutti a sottoporsi ai test. Occorre piano diagnostico periodico per mantenere le scuole in sicurezza. Il 15 gennaio giornata di vaccinazione terze dosi”

BOLOGNANO – “E’ tutto pronto a Bolognano per la giornata di screening, rivolta alla popolazione studentesca, in programma domani, sabato 8 gennaio, dalle 9.00 alle 13.00, nel centro covid di Piano D’Orta”. Lo rende noto il Sindaco, Guido Di Bartolomeo, che precisa “l’attività diagnostica è riservata agli studenti del territorio, di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle medie, che invito tutti a sottoporsi al test al fine di poter garantire una ripresa scolastica il più sicura e serena possibile. Al momento, a Bolognano si registrano solo tre positivi al coronavirus ma è fondamentale, con la riapertura delle scuole, individuare il miglior percorso per tenere sotto controllo il contagio, in particolar modo, tra bambini e ragazzi. Occorre un piano di monitoraggio, per una efficace attività di prevenzione, che consenta di sottoporre gli alunni, periodicamente ai test, almeno fin quando la curva epidemiologica si mantiene alta. Colgo l’occasione per ricordare che il 15 gennaio prossimo, sempre nei locali del centro covid, si procederà alla somministrazione di ulteriori 270 terze dosi di vaccino, andando così a raggiungere circa il 50% di copertura degli abitanti”. La nota del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.