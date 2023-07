Bolognano, lavori contro dissesto idrogeologico in frazione Musellaro

Il Sindaco, Guido Di Bartolomeo: “Opere indispensabili per la messa in sicurezza di una importante area, saranno ultimate entro l’anno”

BOLOGNANO – “Si è dato l’avvio, ieri, ai lavori di risanamento e consolidamento idrogeologico nella frazione Musellaro di Bolognano, per un importo complessivo di 700 mila euro”. Lo annuncia il sindaco, Guido Di Bartolomeo che precisa: “Il ritardo nell’apertura del cantiere è stato determinato da una sospensione imposta dal Parco della Maiella per la tutela di una specie di fauna abitante l’area interessata ma ora possiamo procedere con queste opere indispensabili. L’assegnazione del cospicuo contributo ministeriale, inserito nel bilancio pluriennale 2021/2023 dell’Ente, consentirà – spiega il Sindaco – la realizzazione di interventi su tratti cruciali della parete rocciosa, in via San Nicola, a ridosso di strade e abitazioni del centro storico. Ricordo come il progetto,redatto dall’architetto Rocco Mele, sia partito da un accurato studio geologico-geomorfologico per il riconoscimento dei materiali coinvolti e delle cause del dissesto, allo scopo di individuare gli adeguati lavori di mitigazione del rischio da effettuare. Le attività di riassestamento dell’area, a Musellaro – conclude Di Bartolomeo – necessitano di circa sei mesi di lavoro per concludersi presumibilmente entro l’anno in corso”.