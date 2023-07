Stefano Blois torna nello staff del Roseto Basket 20.20

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 annuncia con piacere il ritorno nello staff di Stefano Blois, già responsabile comunicazione nei primi due anni dalla costituzione della società. A lui viene affidato il ruolo di team manager, oltre che di prezioso supporto al team comunicazione.

Originario di Spoltore, ha ormai un’esperienza decennale nel mondo della pallacanestro come telecronista, social media manager e team manager. Può infatti vantare nel suo curriculum esperienze con Amatori Pescara, Giulianova ed Eurobasket Roma, che si aggiungono a quelle nelle diverse realtà cittadine, ovvero Roseto Sharks, Panthers Roseto e Pallacanestro Roseto, e al già citato biennio in casa Braderm.

Queste le parole di Stefano Blois dopo il ritorno: “E’ difficile esprimere in poche righe la qualità umana e professionale dell’ambiente creato in questi anni dal presidente Francesco Braccili e da tutto il Roseto Basket 20.20. Mi sono sempre ritenuto fortunato per averne fatto parte e ancor di più lo sono adesso che ho la possibilità di tornare in questa splendida realtà.”

Così il presidente Francesco Braccili: “Sono felicissimo del ritorno di Stefano, anche se con un ruolo diverso rispetto al primo periodo nella società. Sono sicuro che sarà di grande aiuto per tutto il gruppo, con i suoi consigli e le sue idee, ma soprattutto che sarà all’altezza dei nuovi compiti.”