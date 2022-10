Bolognano, Fondazione Paolo IV°: al via l’iter delle gare

Arriva l’ok della Regione per ulteriori 458mila euro di fondi. Di Bartolomeo: “Un altro risultato raggiunto da questa amministrazione”

BOLOGNANO – “Si è conclusa positivamente la procedura tecnica dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo che ha dato il suo parere favorevole di congruità tecnico-economica del progetto definitivo, in merito alla necessità e all’ammissibilità del maggior costo (pari a 458.849,23 euro) rispetto a quello stimato in sede di programmazione, relativo al ‘Progetto di riparazione del danno con miglioramento sismico dell’istituto sanitario riabilitativo Fondazione Papa Paolo VI’. L’importo complessivo, quindi, è pari a 1.782.261,54 euro di cui 1.220.699,64 per lavori a base di gara, 16.362,26 euro di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso con 545.199,64 euro a disposizione dell’Amministrazione comunale”. Ad annunciarlo è il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, che sottolinea l’importanza di questo passaggio che “ci consentirà di dare finalmente l’avvio all’iter delle gare d’appalto per il lavori sulla struttura comunale. Dopo ben sette anni – precisa il Sindaco – si può dar vita ad un intervento così rilevante per il nostro territorio, un risultato sicuramente da annoverare tra i successi di questa amministrazione comunale che conduce a conclusione – con anche un potenziamento dei finanziamenti – un percorso mai portato a termine dalla precedente consiliatura”.