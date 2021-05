Bolognano, concluso il percorso per concessione contributi ministeriali

Il sindaco Di Bartolomeo: “Efficienza per fornire aiuto concreto alle attività locali. Già pronto il bando per il fondo perduto”

BOLOGNANO – “Bolognano figura tra i primi – dei 3.101 Comuni italiani delle aree interne che hanno beneficiato delle risorse economiche ministeriali , ripartite dal Decreto del 24/09/2020 – ad aver già concluso l’iter per la concessione dei contributi in favore di piccole e micro imprese del territorio”. Con soddisfazione lo rende noto il Sindaco, Guido Di Bartolomeo il quale precisa come “l’elenco delle attività ammesse al contributo (che complessivamente ammonta a 26 mila euro) sia già stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. Grazie alle competenze e all’impegno dell’Amministrazione comunale siamo riusciti, in breve tempo, ad organizzare una efficiente macchina burocratica che è già pronta anche per un altro imminente bando, quello relativo alla concessione dei sostegni economici a fondo perduto, per l’anno 2021, per ulteriori € 17.144,00. Responsabilità e sollecitudine nella lavorazione delle pratiche per fornire un aiuto concreto alle attività imprenditoriali locali e contrastare gli effetti della crisi che sta gravando sulla nostra fragile economia”. La nota del sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo