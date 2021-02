CHIETI – Il celebre tenore assieme alla moglie Veronica Berti ha inviato una lettera all’ideatore, Giuseppe Reschini, sottolineando quanto sia concorde con lo spirito dell’iniziativa e leggiamo “l’ironia e il sorriso sono strumenti meravigliosi per poter superare anche i momenti più difficili. In tal senso Carnevalando 2021, il primo carnevale virtuale, ha le potenzialità per essere un provvisorio ma utile antidoto alle privazioni dettate dall’emergenza sanitaria”.

Numerosi comuni di Abruzzo e Marche hanno aderito al Carnevalando accanto ad “associazioni meritorie”così definite da Bocelli, come il Kiwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio. Sulla pagina Facebook di “Carnevalando 2021” chi prenderà più like sarà il vincitore… Saranno premiate le migliori maschere e performance, che la creatività, l’ironia, la simpatia.

REGOLAMENTO

Per partecipare dovrete mascherarvi scegliendo uno dei seguenti temi :

1. Ironia Covid 19… distruggiamolo : Una maschera che argomenti la battaglia, la distruzione e la vittoria sulla Pandemia.

2. Arte e Cultura: Maschere Artistiche ispirate all’Arte e ai Personaggi della Storia.

Per i Bambini: Tema libero.

La maschera migliore verrà premiata ed ogni cittadino potrà partecipare inviando un video della maschera, singola o di gruppo composto solo da familiari stretti, padre madre e figli, fratelli, congiunti nel rispetto delle normative anticovid vigenti.

Ogni partecipante dovrà inviare un video di massimo 30 secondi, indicherà il tema scelto e il nome della sua maschera e userà l’hashtag #carnevalandochpegdannunzio nella pagina Facebook CARNEVALANDO 2021 o postando il video o nel proprio profilo personale con privacy aperta.

I video potranno essere inviati fino alla mezzanotte del 16. Il 17 Febbraio verrà decretato il vincitore.

Il video sarà premiato virtualmente dal presidente del Kiwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio Miranda Di Matteo e dall’organizzatore Massimo Di Francesco.

Il Premio sarà:

Attestato di riconoscimento

Buono Spesa all’interno del territorio comunale offerto dalla Massimo Di Francesco Produzioni.