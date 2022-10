PERUGIA – Nella splendida cornice di pubblico e spettacolo domenica 16 Ottobre, al bocciodromo Comunale di Perugia, sono andate in archivio le finali dei Campionati B, C e F di Raffa. La kermesse, organizzata dalle società Sant’Angelo-Montegrillo e Città di Perugia della Federazione Italiana Bocce, ha laureato ben sette nuovi campioni italiani negli altrettanti titoli in palio. Dopo i trentasei gironi eliminatori, la giornata di Perugia è stata scandita da partite esaltanti che hanno dimostrato ancora una volta la bontà della categoria Sport per Tutti.

Tra gli atleti abruzzesi in gara ai Campionati che si sono tenuti dal 14 al 16, hanno spiccato le due terne di Cat B e Cat.C che si sono aggiudicate rispettivamente un secondo e un terzo posto.

A conquistare l’argento la terna composta da Vittorio Cavarocchi – Michele Pavone – Gabriele Iachini sconfitti dal San Policarpo (Gennaro e Vincenzo Boccia, Marco Mazzeo) per 12-7 mentre la medaglia di bronzo è andata alla terna di Cat. C costituita da Giuseppe Raponi, Gabriele Palantrani e Nicola Puglia. Tutti gli atleti premiati sono tutti della provincia di Teramo e militano nelle Società Castelnuovo Vomano e Selva.

“Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto, sinonimo di un Abruzzo vivo, che sta lavorando bene- ha dichiarato il Presidente Regionale FIB Abruzzo Gregorio Gregori– C’è un po’ di rammarico per essere arrivati così vicini alla conquista del titolo ma anche la consapevolezza di aver battuto terne blasonate”.

Le formazioni che hanno partecipato in rappresentanza dell’Abruzzo sono state le seguenti: Per la categoria B nell’Individuale Giuseppe Marchegiano e Adriano D’Angelo, in coppia Quirino Spinozzi e Francesco Palladino mentre la terna è stata formata da Michele Pavone, Vittorio Cavarocchi e Gabriele Iachini. Per la categoria C nell’Individuale Piero Olivieri, Gabriele Berardinelli, Mustafa Cornelius Njaka, Silvio Chiarini, Serafino Di Sabatino, in coppia le due formazion Orlando Di Pasquale con Claudio Angelozzi e Dante Malatesta con Daniele Di Francesco e infine la terna Giuseppe Raponi, Gabriele Palantrani e Nicola Puglia. Per il Femminile: Valentina Sacchetti.