Blusanza, il videoclip di Setak: testo e prime date concerti

Si tratta della title track dell’album di esordio del cantante abruzzese. Alla scoperta del brano con il suo testo e traduzione

PESCARA – É uscito il videoclip di Blusanza, title track dell’album d’esordio di Setak, pubblicato a maggio 2019. Il disco è entrato nella cinquina delle Targhe Tenco 2019 come miglior album in dialetto ed è il vincitore del Premio Loano Giovani 2020.

“Blusanza”, ovvero blues e transumanza, sentimento e appartenenza, vuole intendere una condizione dell’anima, uno sguardo sul mondo, la ricerca delle radici e gli spostamenti continui, nella ricerca continua di un nuovo futuro.

“Blusanza è un luogo immaginario dello spirito – racconta SetaK. Ognuno ha una sua Blusanza, un suo “umore” del mondo’. Blusanza è il mio punto di osservazione interiore, il mio modo di leggere le cose, la trasposizione della mia condizione emotiva in musica e parole. Sono felice che sia finalmente nato anche il videoclip di questo brano per me così importante. Ringrazio Francesco Fatale che ne ha curato l’animazione, e ha permesso che diventasse di tutti noi”.



Annunciate anche le prime date estive di Setak:

26 luglio – Paesaggi sonori – Caramanico Terme

29 luglio – Lido Mediterraneo – Roseto degli Abbruzzi

8 agosto – Atri Blues Festival – Atri

CREDITI

Animazione a cura di Francesco Fatale.

Setak: voce, chitarra, mandolino, chitarra slide

Fabrizio Cesare: organo, tastiere

Paolo Grillo: contrabbasso

Andrea D’Apolito: armonium

Carlo Di Francesco: shakers

Prodotto da Setak

Produttore artistico: Fabrizio Cesare

BIOGRAFIA SETAK

Setak, pseudonimo di Nicola Pomponi, è un chitarrista e cantautore abruzzese. Lo pseudonimo è un riferimento al soprannome della sua famiglia “lu setacciar”.

Nel 2019 esce il suo primo disco solista “Blusanza” interamente cantato in lingua abruzzese ma dalle sonorità internazionali. Il disco è finalista alle “Targhe Tenco” e finalista al Premio Parodi nel quale riceve il premio come “migliore reinterpretazione di un brano di Andrea Parodi”. Blusanza ha vinto il Premio Loano Giovani 2020.

TESTO BLUSANZA

Mandimane cagne

chi’mmi cale sta ‘bblusanze

e indande ‘na sta terre l’acque cale

nin ‘mmi dici córe

vuje pinzà chi n’so’ sbajate

a’lasseme ‘nu vascje pa’rmanè

E v’ujie sende che

tutte è cchj ‘mme

e ma’rvoteche

e poje cagne pj’ ‘ccagnà

e vuje pinzà che

tutte è cchj mme’

mi so’ svijate sta matine

è ancora notte… ancora notte

A’huarde anninze a ‘mme

nn’è ‘cchjiù tune e ‘nnè saette

dimme ‘ddo’ vu’ ji

e ‘ddope arcùndeme.

arcùnde la distanze

chj’ ‘vvulisse e ‘cchj ti manghe

fóre da ‘ssu’ pette chj ci sta

E v’ujie sende che

tutte è cchj ‘mme

e ma’rvoteche

e poje cagne pj’ ‘ccagnà

e vuje pinzà che

tutte è cchj mme’

mi so’ svijate sta matine

è ancora notte… ancora notte

Mó li saccje chi ‘cci vo’

stu sole chi ma’scalle

ninde mi cummanne

sole li vraccje a’ti

gratteme ssà coccie

chi mi scacce sti pinzijre

e tutte sti paure chi ‘cci sta

E v’ujie sende che

tutte è cchj ‘mme

e ma’rvoteche

e poje cagne pj’ ‘ccagnà

e vuje pinzà che

tutte è cchj mme’

mi so’ svijate sta matine

è ancora notte… è ancora notte

(Mandimane cagne, Mandimane je,

Mandimane cagne, Mandimane je,

Mandimane cagne, Mandimane je,

Mandimane cagne, Mandimane je,)

TRADUZIONE DI BLUSANZA

Questa mattina cambia

che sento scendere la blusanza

mentre piove su sta terra

mon mi va di star male

voglio pensare che non sono sbagliato

se vuoi che rimango, lasciami un bacio

Oggi sento che

tutto è con me

e mi scuoto

e poi cambio per cambiare davvero

e voglio pensare che

tutto è con me

mi son svegliato sta mattina

è ancora notte… ancora notte

Guarda davanti a me

non ci sono più tuoni né saette

dimmi dove vuoi andare

e poi raccontami.

parlami della distanza

delle cose che vorresti e chi ti manca

fuori da sto petto chi ci sta

E voglio sentire che

tutto sta dalla mia parte

e mi scuoto

e poi cambio per cambiare davvero

e voglio pensare che

tutto sta dalla mia parte

mi son svegliato sta mattina

è ancora notte… ancora notte

Ora lo so io che ci vuole

sto sole che mi scalda

niente mi comanda

solo le tue braccia

grattami sta testa

Che mi scacci via i pensieri

e tutte ste paure che ci sono

E voglio sentire che

tutto sta dalla mia parte

e mi scuoto

e poi cambio per cambiare davvero

e voglio pensare che

tutto sta dalla mia parte

mi son svegliato sta mattina

è ancora notte… ancora notte

(Questa mattina cambia, questa mattina io

questa mattina cambia, questa mattina io

questa mattina cambia, questa mattina io

questa mattina cambia, questa mattina io)