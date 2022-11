Black Friday week a Pescara dal 25 al 27 novembre 2022

PESCARA – L’Amministrazione comunale Pescara lancia la stagione natalizia 2022-2023 e nel prossimo fine settimana terrà la tre-giorni del Black Friday con l’inaugurazione del mercatino su C.so Umberto e del piano di eventi di animazione nelle vie del centro commerciale naturale della città.

Il programma delle attività, realizzato unitamente alle associazioni di categoria (CNA, Casartigiani, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti), è stato illustrato questa mattina in un incontro con i giornalisti a Palazzo di città, cui hanno preso parte l’assessore al Commercio Alfredo Cremonese, Barbara Lunelli di Confartigianato e Luigi Patriarca di Confesercenti

“Con le iniziative del 25, 26 e 27 novembre in occasione del Black Friday – ha detto l’assessore al Commercio Alfredo Cremonese – inauguriamo la programmazione per il periodo natalizio che abbraccerà tutta la città fino all’8 gennaio. In questo week-end avremo una serie di eventi che abbiamo organizzato insieme ad altri assessorati (Politiche sociali), visto che la data di venerdì 25 coincide con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La sera ci sarà infatti il concerto di Irene Grandi, mentre questa mattina sono state inaugurate quattro panchine rosse in piazza Unione che vogliono trasmettere simbolicamente proprio il significato del contrasto alla violenza di genere. Il mercatino su Corso Umberto si caratterizzerà per uno standard elevato di qualità e quest’anno puntiamo a migliorare il risultato del 2019 quando vi furono oltre centomila visitatori”.

Lo stesso Cremonese ha voluto sottolineare come l’Amministrazione comunale abbia voluto investire sul mercatino natalizio affidandone la gestione per i prossimi tre anni – tramite un bando – a operatori qualificati; ma il titolare della delega al Commercio ha anche reso nota un’altra particolarità: “Tutti i negozianti che esporranno all’ingresso delle loro attività un “fiocco rosso” – che è il simbolo della lotta alla violenza sulle donne – praticheranno ulteriori sconti oltre a quelli già previsti nell’ambito del Black Friday”.

Barbara Lunelli, vicepresidente di Confartigianato ha inteso ringraziare l’amministrazione “per l’apertura dimostrata e per la condivisione delle iniziative per il Natale, un bel segnale in un momento certamente non facile per le attività economiche alle prese con un pesantissimo incremento dei costi di gestione. Tutto ciò che può sostenere le imprese e i negozi di prossimità ci troverà come Confartigianato sempre pronti. In questo senso invito tutti a godere dell’atmosfera di festa e dell’animazione che allieterà lo shopping di chi raggiungerà Pescara. Mi auguro che si scelga di effettuare i propri acquisti approfittando degli sconti nei punti vendita della città, nei cosiddetti negozi di prossimità, perché questi sono luci accese su Pescara e soprattutto alimentano il rapporto umano che i siti internet non favoriscono”.

Luigi Patriarca di Confesercenti Pescara ha illustrato le caratteristiche del mercatino di Natale su Corso Umberto: “Ci saranno 24 operatori con articoli natalizi del settore food (miele, liquirizia, caramelle e prodotti tipici), prodotti di piccolo artigianato in legno e porcellana, come ad esempio dei piccoli presepi. Il mercatino sarà aperto ogni giorno dalle 9.30 alle 20.30 fino all’8 di gennaio”. Patriarca ha inoltre specificato come il mercatino natalizio di Pescara sia diventato ormai il più importante riferimento della costa adriatica per questo genere di manifestazioni, paragonabile ad analoghe iniziative che si tengono in grandi città come Torino e Milano.