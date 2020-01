BIO-paletta compostabile per caffè e cappuccino: dove trovarla

Nasce a Teramo ed è stata premiata inoltre dal Consorzio imballaggi per aver tagliato i consumi energetici del 97% Sostituendo i vecchi macchinari con impianti , super produttivi a risparmio energetico

TERAMO – Nasce a Teramo la BIO-paletta, unica nel suo genere per non inquinare, prodotta grazie alla attenzione e alla salvaguardia dell'ambiente e della salute fatta dalla sua azienda produttrice, la PIR.SA.FA. Realizzata escludendo dalla propria produzione l'impiego di prodotti nocivi e utilizzo solo di materie prime certificate per alimenti.

Ci dice la Sig.ra Pirani: “La nostra BIO-paletta , è prodotto in PLA (acido polilattico a base di mais o canna da zucchero) oltre ad avere una forma elegante che è stata appositamente studiata per alleggerire l’articolo e quindi contenere gli sprechi di materia prima, è unica nel suo genere , per via della confezione di cartone che assicura l’igiene , grazie all’estrazione dall’alto . Non è il frutto di miscele di plastica tradizionale additivate con altri polimeri che rendono gli articoli apparentemente bio-degradabili . Questo specifico packaging è un ulteriore forma di rispetto per l’ambiente , perché viene completamente eliminato il processo industriale dell’incartamento singolo della paletta che contrariamente all’opinione pubblica “non è obbligatorio per legge”. É un prodotto Italiano a marchio CE, certificato per i MOCA , compostabile secondo la normativa UNI EN 13432 : 2000/2002 con scatola di cartone certificata , contenete le indicazioni per la raccolta differenziata“.

Fondata nel 1958 da Ferruccio Pirani e suo figlio Fabio e fratelli, PIR.SA.FA. produce da sempre in Italia accessori per camiceria, abbigliamento e pelletteria. Nata come piccola realtà specializzata nella realizzazione di bottoni, oggi vanta un ricco elenco di referenze: segnataglie per grucce , sigilli, micro sigilli, clips, girocolli e stecchine in pvc ed altri accessori in plastica per limitarsi ai principali.

Un’azienda in continua crescita che negli anni ha saputo innovarsi specializzandosi in stampaggio, lavorazione e tranciatura di materie plastiche e pvc. E oggi i suoi accessori equipaggiano alcuni dei marchi più importanti dell’abbigliamento made in Italy e sono esportati anche nei mercati esteri.

PIR.SA.FA. risponde in tempi brevi alle richieste della clientela grazie ai propri macchinari ultra tecnologici e moderni . Allo stesso modo è in grado di garantire un servizio di personalizzazione sugli articoli prodotti grazie alla stampa a caldo e tampografica. La sua vocazione all’innovazione ha consentito a PIR.SA.FA. di ideare articoli innovativi protetti da brevetto. Al tempo stesso l’azienda non rinnega le sue tradizioni e conserva gli antichi macchinari che hanno caratterizzato gli inizi dell’attività.

Grande attenzione è anche riservata alla salvaguardia dell’ambiente e della salute escludendo dalla propria produzione l’impiego di prodotti nocivi e utilizzo solo di materie prime certificate per alimenti . Il Sig. Pirani ci dice: “ci rifiutiamo di lavorare plastica riciclata di dubbia provenienza , perché può contenere di tutto e di più!”.

É stata premiata inoltre dal Consorzio imballaggi per aver tagliato i consumi energetici del 97% Come? Sostituendo i vecchi macchinari con impianti , super produttivi a risparmio energetico.

La competenza nello stampaggio delle materie plastiche acquisita dal 1958 ha fatto sì che la PIR.SA.FA. di Castellalto (TE) , gestita dagli attuali nipoti di Ferruccio Pirani , ovvero i fratelli, Ferruccio & Elisabetta Pirani , sia ad oggi L’UNICA AZIENDA EUROPEA che è riuscita a produrre la vera BIO-PALETTA COMPOSTABILE PER IL CAFFE’ / CAPPUCCINO , completamente in PLA , oltre ad essere l’unica nel settore ad aver trasformato alcuni accessori prodotti in plastica tradizionale ( PS 06) nella versione COMPOSTABILE (PLA ( 07).