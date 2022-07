Big Show Roller Cars: show degli stutnman a Montesilvano

MONTESILVANO – Lo show degli stuntman firmato Didi Bizzarro arriva a Montesilvano dal 21 al 30 Luglio, con spettacoli che lasceranno a bocca aperta sia gli adulti che i più piccoli, e che si terranno tutte le sere alle ore 21,30 presso il centro commerciale Porto Allegro.

Il Team Bizzarro è formato da piloti professionisti che dal 1968 si sono specializzati nella guida acrobatica con auto e moto, truck, e molto altro, diventando protagonisti degli spettacoli live e controfigure cinematografiche a livello mondiale per film del calibro di Fast&Furious 10 e Mission Impossible, vantando collaborazioni degne di nota come con Ducati, Fiat, GM e Mountain Dew che, nel corso degli anni, li hanno portati a eseguire performance pazzesche in tutti i continenti del pianeta.

Fondatori italiani di una nuova idea di intrattenimento, lo Stuntman Show, e con oltre 68 mila esibizioni dal vivo e 54 anni di esperienza all’attivo, gli stuntman di Cinecittà del Team Bizzarro vi intratterranno con acrobazie mozzafiato, auto e camion su due ruote, parcheggi di precisione, stuntriding con moto e quad, freestyle motocross, effetti cinematografici e molto altro ancora, per un’ora e mezza di pura adrenalina e divertimento.

Ci sarà anche la possibilità di salire in auto per vivere un’esperienza indimenticabile in prima persona, sia sulle quattro che sulle due ruote, il tutto garantito dalla massima sicurezza che solo il Team Bizzarro sa offrire. E sempre nella massima sicurezza avvengono i corsi di guida stunt ai quali è possibile iscriversi, per diventare veri e propri professionisti del pericolo.

Big Show Roller Cars arriva a Montesilvano, un’occasione da non perdere per vivere un’incredibile serata adatta a tutte le età e godersi dal vivo le acrobazie di alcuni tra i migliori stuntman a livello internazionale.

Tutte le informazioni sono raggiungibili al sito www.big-show.it o contattando il numero 3421302672.