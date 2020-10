Biblioteca “Falcone e Borsellino” ha riaperto al pubblico

PESCARA – Da lunedì 26 ottobre la Biblioteca “Falcone e Borsellino”, dopo il periodo estivo trascorso presso il gazebo di Villa Sabucchi, ha riaperto al pubblico nella sede di viale Bovio, 446 (presso i locali dell’ex circoscrizione Castellamare) in tutta sicurezza, garantendo il servizio di lettura e prestito, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute pubblica e misure di contenimento e prevenzione anti-Covid.

In una congiuntura storica tanto critica, come Italia Nostra e L.A.A.D., siamo felici e orgogliosi di poter dare un segnale positivo, favorendo lo scambio e la diffusione della cultura; a tal proposito stiamo lavorando per rimanere in contatto con tutti i nostri soci, adoperandoci anche per l’attivazione degli appuntamenti culturali on-line. Venite a trovarci e seguiteci per rimanere aggiornati sulle nostre attività.

La Biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9:00 alle 13:00, al pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00.

IN BIBLIOTECA COMPORTIAMOCI COSÍ

MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

Sottoporsi a rilevazione della temperatura corporea da parte dell’operatore di turno, all’ingresso della Biblioteca (la temperatura non deve essere superiore ai 37,5°C)

UTILIZZO CORRETTO MASCHERINA

Indossare correttamente la mascherina (coprendo naso e bocca) per tutto il periodo di permanenza nei locali della biblioteca

IGIENE DELLE MANI

Igienizzare spesso le mani utilizzando il distributore di gel disinfettante disponibile all’ingresso

DISTANZA DI SICUREZZA

Mantenere una distanza di sicurezza tra te e gli altri di 1,5 m

NO CONTATTO FISICO

Evitare qualsiasi contatto fisico

In Biblioteca comportiamoci così…

ATTESA DEL PROPRIO TURNO

Attendere il proprio turno se ci sono altre persone innanzi a te

NON SOSTARE IN BIBLIOTECA

più del tempo necessario per un prestito o una restituzione

SE PUOI PRENOTA DA CASA ALLA MAIL

biblio.falconeborsellino@gmail.com

CONSULTAZIONE

Si può consultare liberamente presso gli scaffali, non più di una persona alla volta

SALA STUDIO

Si può accedere e rimanere in sala per motivi di studio in un numero massimo di 4 utenti, occupando i posti appositamente segnalati dagli operatori, al fine di evitare assembramenti

SEGNALETICA

Seguire le indicazioni apposte negli spazi comuni

REGISTRO PRESENZE

Firmare l’apposito registro presenze disponibile all’ingresso per monitorare e tenere sotto controllo il flusso dell’utenza