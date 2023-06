Bianco e Azzurro, pesce & vino bianco 2023 a Montesilvano

Il 23 e 24 giugno in programma per la prima volta a Largo Venezuela la manifestazione che unisce vini bianchi abruzzesi e prodotti del mare Adriatico

MONTESILVANO – Sbarca domani per la prima volta a Montesilvano “Bianco e Azzurro”, la manifestazione promossa dalla Confesercenti di Chieti-Pescara e del Gran Sasso, da AssoTurismo, dalla Fiba e patrocinata dal comune di Montesilvano, che ha il merito di portare in quattro città della costa adriatica l’alleanza tra vini bianchi abruzzesi e prodotti del mare Adriatico. Giunta alla quarta edizione, “Bianco e Azzurro” ha preso il via lo scorso 16 e 17 giungo dal Porto Turistico “Marina di Pescara” e approderà a Montesilvano – a Largo Venezuela – il 23 e il 24 giugno per poi proseguire la corsa, il 29 e 30 giugno, presso il porto di Giulianova e concludersi il 1°luglio a Pineto.

A presentare il format presso la sala Giunta del Palazzo di Città, l’assessore al Turismo Deborah Comardi , il presidente della commissione turismo Adriano Tocco , la presidente Confesercenti Marina Dolci e il direttore Gianni Taucci.

“E’ un piacere ospitare per la prima volta in città il prelibato format ideato dalla Confesercenti e collaborare con loro – afferma l’assessore Comardi – perché il connubio tra pescato e vino è anche un’ottima opportunità per far conoscere e valorizzare le tipicità gastronomiche e i prodotti del territorio, oltre ad essere una importante vetrina per il turismo. Siamo certi che il format sarà accolto con grande entusiasmo da cittadini e turisti e sono convinta che entrerà a far parte degli appuntamenti più attesi della nostra stagione estiva”.

In ogni tappa, a partire dalle ore 19 e fino alle 24, sarà possibile acquistare il kit di degustazione dei vini tra ben 42 etichette prodotte da 35 cantine abruzzesi. Cinque sono, invece, i piatti finger-food da scegliere ed accostare ai vini, sapientemente preparati dallo chef Mauro Del Pizzo di Casamatta che, per l’occasione, ha elaborato ricette tradizionali del pescato locale.

“Una manifestazione nata per promuovere i prodotti di questo territorio offrendo supporto all’accoglienza turistica – ha sottolineato Adriano Tocco – e che rientra in una serie di azioni che la Confesercenti organizza in estate lungo la costa proprio per offrire maggiori opportunità alle imprese del comparto. Bianco e Azzurro è un evento che consente di vivere appieno il territorio. Cibo e Sport sono gli elementi vincenti di questo weekend: dal 24 giugno, infatti, le nostre strutture alberghiere saranno gremite di giovani atleti provenienti dai cinque continenti giunti a Montesilvano per partecipare al Futsal Cup, il più importante torneo di calcio a 5 internazionale”.

L’ edizione “Bianco e Azzurro” 2023 sarà anche l’occasione per presentare “Trabocco”, il primo spumante Doc in partnership con i consorzi Vini d’Abruzzo e la Fondazione italiana Sommelier, i quali oltre ad identificare il vino, ne contestualizzeranno l’origine e la corretta appartenenza al territorio abruzzese.