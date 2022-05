“Bianco e azzurro. Pesce azzurro e vino bianco” a Pescara l’edizione 2022

PESCARA- Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della Terza Edizione della manifestazione Bianco e azzurro. Pesce azzurro e vino bianco, presso la sede del Flag Costa di Pescara in via Lungomare Paolucci (c/o Mercato Ittico).

La manifestazione, organizzata dal Flag Costa di Pescara, in collaborazione con la Confesercenti Pescara, si svolgerà dal 20 al 22 maggio p.v in concomitanza della fiera Sottocosta presso il Porto turistico di Pescara

Oltre alla degustazione di vino bianco e pesce azzurro, si terranno due workshop: “La vita del pescatore” nella giornata di sabato 21 maggio a partire dalle ore 18:30 presentato da Claudio Lattanzio, Presidente Flag Costa di Pescara e dal Prof. Giacomo Fanesi. All’incontro interverranno Francesco Scordella, comandante “Lupetto”, e Antonino Camplone, comandante “Indomita”. Nella giornata di domenica 22 è previsto, invece, l’incontro dal titolo “Progetto miglio zero: il pesce povero dell’adriatico” in collaborazione con Slow Food Pescara. Nel workshop interverranno Marco Cirillo e Remo Bellucci di Slow Food Pescara insieme al dr. Camillo Ezio, medico specialista in scienza dell’alimentazione, Carmine Romano del Ristorante Bacone e Francesco Pettinella del Ristorante Il Pirata.

“Lo scopo della manifestazione è far conoscere le grandi potenzialità del pesce, soprattutto quello povero ma anche la storia della pesca attraverso i racconti dei pescatori” dichiara Gianni Taucci Direttore Confesercenti Pescara. Claudio Lattanzio, Presidente del Flag Costa di Pescara, afferma che “Il Flag Costa di Pescara, sta portando avanti in questi anni, una serie di iniziative per promuovere e sostenere il prodotto ittico locale, attraverso la realizzazione della “Filiera Zero” o “Miglio Zero”. Questa manifestazione rappresenta un’opportunità per avvicinare il pubblico a questa realtà e per far degustare il pesce in abbinamento con il vino bianco prodotto di eccellenza del territorio abruzzese”.