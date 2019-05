PESCARA – Martedì 21 maggio Articolo Uno organizza un incontro pubblico in occasione della campagna elettorale per le elezioni europee 2019, l’incontro si terrà a Pescara presso l’Auditorium Petruzzi in via delle Caserme 60 alle ore 17.30.

Vi prenderanno parte: Pierluigi Bersani, Massimo Paolucci candidato alle elezioni europee, Francesco D’Agresta, Giovanni Legnini e Marinella Sclocco.