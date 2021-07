Bellestate 2021 a Fossacesia: il programma completo

Tra l’8 luglio e il 5 settembre a Fossacesia 41 appuntamenti per tutte le fasce di età: concerti, spettacoli e eventi sportivi

FOSSACESIA – Cinema, teatro, musica e sport. Sono gli ingredienti dell’estate 2021, che il settore Cultura del Comune di Fossacesia ha mescolato per restare vicino alle persone, con 41 appuntamenti dedicati a tutte le fasce d’età. Il ricco cartellone di eventi, in programma tra l’8 luglio e il 5 settembre, si svolgeranno tra diversi contenitori: piazza Alessandro Fantini, l’area monumentale di San Giovanni in Venere, il Parco dei Priori, Fossacesia Marina e Villa Scorciosa.

“Con la sicurezza e le cautele necessarie, ma con la voglia e l’organizzazione per riannodare quel filo troncato due anni fa, l’ultima stagione balneare prima della pandemia, Fossacesia propone il suo calendario eventi per l’estate 2021, testimoniando la grande capacità della nostra città a guardare avanti con la sua vocazione innata ad accogliere – ha dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Pur nelle modalità organizzative e di fruizione degli eventi, necessariamente in linea con le indicazioni sanitarie di contrasto alla diffusione del virus, quantità e qualità del palinsesto estivo riprendono il discorso interrotto. Un programma che vuole valorizzare le bellezze e la cultura dei luoghi che lo ospitano, creando un’ulteriore occasione di attrattività per i turisti che arriveranno a Fossacesia. Siamo molto soddisfatti e siamo certi che questo cartellone possa servire da stimolo ad un’economia legata al turismo che è segmento decisivo per lo sviluppo della città”.

Si è puntato molto sulla qualità delle manifestazioni, soprattutto in agosto. “La ragione va ricercata nella prudenza che abbiamo voluto adottare in questo primo periodo dell’estate – spiega l’Assessore alla Cultura e allo Sport Maura Sgrignuoli -. Il perdurare della pandemia e la complessità nella gestione degli eventi non ci hanno consentito di fare altrimenti. Ripartiamo però a pieno regime e con coraggio, dimostrando di essere una città resiliente. Sarà un’occasione per riaffacciarsi alla vita, una stagione più bella delle precedenti, con un profondo significato per cittadini e Amministrazione. E’ un calendario che offre ai cittadini la possibilità di recuperare una dimensione di socialità persa e fare comunità. Proviamo a riemergere, a tornare a vivere“. Per quanto riguarda gli appuntamenti musicali, il più importanti da segnalare il Concerto sull’Acqua, nella spiaggia della Fuggitella, di Luigi Friotto e Bandautore (2 agosto), una delle principali e più interessanti novità del cartellone estivo fossacesiano.

Ci sono poi il Concerto al levar del Sole ‘Image’ con il Quartetto di Flauti (18 luglio) a San Giovanni in Venere; nell’area antistante l’Abbazia, l’8 agosto l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica dell’Estate Musicale Frentana del Cinquantenario dal titolo ‘Il respiro musicale che saliva dal mare...’; Luigi Friotto- Bandautore e i Solisti dell’Orchestra Novecento, ancora protagonista, stavolta al Parco dei Priori l’11 agosto; i concerti Abruzzo Wine Experience by Percorsi, di Michele Di Toro, che si terranno il 18 e 27 agosto. Per i cabaret, ci saranno Vincenzo Olivieri in ‘Non è mai troppo tardi Abruzzo: vi insegno la bellezza’, a San Giovanni in Venere il 28 agosto mentre il 20 e 21 agosto, il Festival Adriatica Cabaret, con Ivaldo Rulli, sempre nell’area dell’Abbazia benedettina. Per il teatro rivolto ai più piccini, il 13 luglio, il 3 e 16 agosto appuntamento con ‘L’antico teatro dei burattini Biancaneve e i sette nani’ nella piazzetta del bancomat, a Fossacesia Marina, mentre il 2 agosto nello stesso luogo, in scena il ‘Teatro delle grandi favole’. Il 13 agosto, in piazza Fantini, per la Rassegna d’Estate, spettacolo teatrale per ragazzi ‘I musicanti di Brema’ teatro Bertolt Brecht di Formia, mentre il 14 agosto, ‘Sulla Luna in bicicletta’ del Teatro Verde di Roma. Per il teatro per i più grandi, il 28 luglio, “Accendiamo il Medioevo Settembrata itinerante con i poeti della Settembrata Abruzzese”. Il 17 agosto in piazza Fantini, spettacolo “Lettere d’Amore dal Carcere”, per la regia di Paola Di Diego. Ci sarà anche un momento dedicato a Dante: il 19 agosto, a San Giovanni in Venere, da un’idea di Pierluigi Di Clemente e curata della delegazione del FAI di Lanciano, in scena “Piena la terra livida di fiori” dal Canto XIX – Inferno, della Divina Commedia. Tra gli eventi sportivi, il più significativo la cerimonia di accoglienza e tumulazione delle spoglie del campione di ciclismo, Alessandro Fantini. La cerimonia è in programma il 4 settembre, in piazza Fantini, e sarà seguita l’indomani dalla 67^ edizione del Gran Premio Fantini, gara ciclistica riservata alla categoria Allievi. Tra le altre manifestazioni sportive, da segnalare la ‘Pedalata Ecologica – Aspettando sotto le stelle’, in programma il 24 agosto; la prima edizione del Runner memorial Notturna di Fossacesia, che si svolgerà il 5 agosto.