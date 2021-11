Il Comune di Bellante ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione Guardia Civile Ambientale di Teramo per implementare le attività di controllo sul territorio

BELLANTE – Il Comune di Bellante ha sottoscritto nei giorni scorsi una convenzione con l’Associazione Guardia Civile Ambientale di Teramo che coadiuverà la Polizia Locale nelle attività di controllo del territorio.

“Si tratta di una convenzione fortemente voluta dall’Assessore all’Ambiente Alessio Compagnoni e che punta alla salvaguardia e alla tutela del nostro ampio territorio comunale, con una particolare attenzione al contrasto dell’odioso fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti che, non solo danneggia l’ambiente, ma rappresenta anche una seria minaccia al decoro delle nostre strade e delle aree verdi” dichiara il Sindaco di Bellante Giovanni Melchiorre.

“Grazie alla firma di questa convenzione, che prevede tra l’altro solo un rimborso spese per l’Associazione, puntiamo a implementare il servizio di vigilanza su tutto il territorio comunale, volto in particolare alla tutela e valorizzazione delle aree boscate e dei giardini pubblici nonché al controllo territoriale con l’obiettivo di proteggere l’ambiente. Gli uomini e le donne della Guardia Civile Ambientale supporteranno la nostra Polizia Locale, grazie alla loro peculiare formazione ed esperienza in tutte quelle attività di controllo all’interno del nostro vasto comprensorio, fornendo un utile servizio alla collettività” spiega l’Assessore all’Ambiente e alla Difesa del suolo, Alessio Compagnoni.