Befana solidale 2021 a Roseto: consegnati alimenti e giocattoli

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Continua l’impegno delle Guide del Borsacchio, insieme al Buon Vicinato, per assistere chi ha bisogno in questo periodo di difficoltà. Di seguito la nota di Marco Borgatti, presidente Guide del Borsacchio:

“Abbiamo chiesto ai servizi sociali ed al Banco di Solidarietà un elenco di famiglie in stato di estremo bisogno. Grazie a loro siamo riusciti ad avere modo non solo di portare generi di conforto ma anche giocattoli per minori.

Come sempre agiamo per accendere delle scintille di solidarietà e grazie alla raccolta fondi continuiamo da quasi 10 mesi a sostenere persone in difficoltà con contributi affitti, bollette ed acquisto di generi alimentari.

Compriamo dai produttori locali e distribuiamo sul territorio a chi necessità. Manteniamo un circolo solidale e ringraziamo le molte attività aderenti che spesso forniscono valori di merce ben superiore all’acquistato.

Inoltre grazie alla raccolta della Casa del Popolo di Teramo doneremo anche giocattoli a 60 bambine e bambini.

Un befana solidale con al centro l’aiuto reciproco ed una rete di volontari fantastica a cui va il nostro ringraziamento.

Ma non ci fermiamo. Abbiamo ancora bisogno di volontari e donazioni. La nostra forza è il cuore dei cittadini di Roseto e non solo”.