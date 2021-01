La Befana Kiwanis per i bambini con malattie rare nell’Epifania 2021

CHIETI – Arriva la Befana Kiwanis, la vecchia signora con la scopa ha portato sacchi di doni ai bambini del Servizio Malattie Rare e Metaboliche ASL Pescara a Cepagatti diretto dalla Dott.ssa Silvia Di Michele. Il Kiwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio in sinergia con gli operatori del servizio ospedaliero è sempre pronto a donare un sorriso ai bambini ed ancor più nei giorni di festa dove la solidarietà e felicità dei più piccoli sono una missione kiwaniana.

“Ai bambini in particolar modo è stata negata una normalità a causa del covid – dichiara la Dott.ssa Rita Greco, primario FF UOC di pediatria dell’ospedale Santo Spirito di Pescara – e siamo ben felici di supportare le attività del Kiwanis rivolte ai nostri bambini per allietare con graditi doni e regalare sorrisi inattesi in occasione di ricorrenze fondamentali nella vita di un bambino come l’Epifania”.

Un ringraziamento doveroso alle numerose attività sul territorio che si sono prodigate ad offrire i “regali della Befana Kiwaniana” come grande motore della solidarietà.

Torrefazione Aromatica, Via De Virgiliis, 97 Chieti Scalo

Farmacia Belluzzi, C.so Marrucino 72, Chieti

Giocherellando, Via Colonnetta 343, Chieti

Love Bebè, Viale Abruzzo 235, Chieti

Cartoleria Smile, Via Arniense 7, Chieti

Volere Volare cartoleria, via de Virgilis, Chieti

Libreria dei piccoli rimedi, Piazza Vico, Chieti

Sweet Sweet Way, C.so Marrucino, Chieti

“Forse la Befana non esiste ma i sorrisi dei bambini che ci credono sì”